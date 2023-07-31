Газета
Бизнес

Ювелирная сеть Sunlight запустила собственный дейтинг-сервис

Ведомости

Сеть ювелирных магазинов Sunlight запустила дейтинг-сервис «Sunlight Знакомства» в собственном мобильном приложении, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

Новый продукт является собственной ИТ-разработкой, подчеркивают в Sunlight, а его аналогов на данный момент нет. Доступ к сервису бесплатный и осуществляется с главного экрана мобильного приложения ювелирной сети. Разработкой айдентики и визуального стиля занималась «Студия Артемия Лебедева». Совокупные инвестиции в мобильное приложение за пять лет в компании оценили в 500 млн руб., при этом на разработку и запуск сервиса знакомств ушло за последние шесть месяцев 70 млн руб.

Подбор пар проходит автоматически по общим интересам после анкетирования, отметили в компании, при этом в сервисе уже доступно общение в peer-to-peer чате, а в будущем появится функция отправки подарков. К платному функционалу относятся неограниченные свайпы, функция перемотки и др. Кроме того, в сервис интегрирована программа лояльности, благодаря которой пользователи будут получать бонусные рубли за определенные действия, которые можно потратить на ювелирные украшения. В дальнейшем в «Sunlight Знакомства» добавят видеозвонки, продвинутую верификацию и др.

Ранее по теме: После ухода Badoo и Tinder самым скачиваемым дейтинговым сервисом в России стала Mamba

В компании также обращают внимание на то, что в приложение уже присутствует большая женская аудитория, при этом активно увеличивается мужская.

О том, что Sunlight готовится запустить сервис знакомств, «Ведомости» писали в феврале этого года. В начале 2023 г. интегрированная в приложение Sunlight платформа Play с роликами о макияже, фитнесе и др. преодолела отметку в 1 млн просмотров. Основные пользователи – девушки, это 80% аудитории. Как отмечали тогда эксперты, запуск аналога переставшего работать в РФ Tinder, вероятно, поможет сети нарастить продажи.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных