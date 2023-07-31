Ювелирная сеть Sunlight запустила собственный дейтинг-сервис

Подбор пар проходит автоматически по общим интересам после анкетирования, отметили в компании, при этом в сервисе уже доступно общение в peer-to-peer чате, а в будущем появится функция отправки подарков. К платному функционалу относятся неограниченные свайпы, функция перемотки и др. Кроме того, в сервис интегрирована программа лояльности, благодаря которой пользователи будут получать бонусные рубли за определенные действия, которые можно потратить на ювелирные украшения. В дальнейшем в «Sunlight Знакомства» добавят видеозвонки, продвинутую верификацию и др.