Ювелирная сеть Sunlight запустила собственный дейтинг-сервис
Сеть ювелирных магазинов Sunlight запустила дейтинг-сервис «Sunlight Знакомства» в собственном мобильном приложении, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.
Новый продукт является собственной ИТ-разработкой, подчеркивают в Sunlight, а его аналогов на данный момент нет. Доступ к сервису бесплатный и осуществляется с главного экрана мобильного приложения ювелирной сети. Разработкой айдентики и визуального стиля занималась «Студия Артемия Лебедева». Совокупные инвестиции в мобильное приложение за пять лет в компании оценили в 500 млн руб., при этом на разработку и запуск сервиса знакомств ушло за последние шесть месяцев 70 млн руб.
Подбор пар проходит автоматически по общим интересам после анкетирования, отметили в компании, при этом в сервисе уже доступно общение в peer-to-peer чате, а в будущем появится функция отправки подарков. К платному функционалу относятся неограниченные свайпы, функция перемотки и др. Кроме того, в сервис интегрирована программа лояльности, благодаря которой пользователи будут получать бонусные рубли за определенные действия, которые можно потратить на ювелирные украшения. В дальнейшем в «Sunlight Знакомства» добавят видеозвонки, продвинутую верификацию и др.
В компании также обращают внимание на то, что в приложение уже присутствует большая женская аудитория, при этом активно увеличивается мужская.
О том, что Sunlight готовится запустить сервис знакомств, «Ведомости» писали в феврале этого года. В начале 2023 г. интегрированная в приложение Sunlight платформа Play с роликами о макияже, фитнесе и др. преодолела отметку в 1 млн просмотров. Основные пользователи – девушки, это 80% аудитории. Как отмечали тогда эксперты, запуск аналога переставшего работать в РФ Tinder, вероятно, поможет сети нарастить продажи.