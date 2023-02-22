Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает свой аналог Tinder

Сервис – внутренняя разработка, он будет интегрирован в приложение Sunlight, добавил представитель компании. Сейчас функционал приложения помимо каталога и сервиса поддержки уже включает Play – аналог Instagram Reels (заблокирован в РФ; принадлежит американской Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), где перемешаны ролики о макияже, фитнесе с продвигающими бренд видео. Продвигающие бренд ролики – отзывы покупателей, заверил собеседник. Прямой рекламы в сервисе не планируется, уточнил он.