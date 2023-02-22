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Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает свой аналог Tinder

Компания пытается привлечь новых клиентов на падающем рынке ювелирных изделий
Марина Тюняева (Бочкарёва)
На разработку приложения Sunlight уже потратила 120 млн руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Сеть ювелирных магазинов Sunlight готовится запустить сервис знакомств, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Его запуск запланирован на март 2023 г., по функционалу он будет представлять собой смесь Tinder и TikTok, уточнил он. Название сервиса пока не выбрано.

Сервис – внутренняя разработка, он будет интегрирован в приложение Sunlight, добавил представитель компании. Сейчас функционал приложения помимо каталога и сервиса поддержки уже включает Play – аналог Instagram Reels (заблокирован в РФ; принадлежит американской Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), где перемешаны ролики о макияже, фитнесе с продвигающими бренд видео. Продвигающие бренд ролики – отзывы покупателей, заверил собеседник. Прямой рекламы в сервисе не планируется, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных