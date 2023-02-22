Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает свой аналог Tinder

Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает свой аналог TinderКомпания пытается привлечь новых клиентов на падающем рынке ювелирных изделий
Сеть ювелирных магазинов Sunlight готовится запустить сервис знакомств, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Его запуск запланирован на март 2023 г., по функционалу он будет представлять собой смесь Tinder и TikTok, уточнил он. Название сервиса пока не выбрано.
Сервис – внутренняя разработка, он будет интегрирован в приложение Sunlight, добавил представитель компании. Сейчас функционал приложения помимо каталога и сервиса поддержки уже включает Play – аналог Instagram Reels (заблокирован в РФ; принадлежит американской Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), где перемешаны ролики о макияже, фитнесе с продвигающими бренд видео. Продвигающие бренд ролики – отзывы покупателей, заверил собеседник. Прямой рекламы в сервисе не планируется, уточнил он.