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Бизнес

Uniper ждет решения суда по иску к «Газпрому» не раньше 2024 года

Ведомости

Немецкая энергокомпания Uniper не ожидает решения по арбитражу с «Газпром экспортом» до 2024 г., сообщил глава компании Майкл Льюис.

«Решение суда не ожидается раньше следующего года», – сказал он (цитата по ТАСС).

Льюис также добавил, что не рассчитывает на возобновление поставок российского газа.

В ноябре прошлого года Uniper подала иск в Арбитражный трибунал в Стокгольме с требованием взыскать с «Газпром экспорта» («дочка» «Газпрома») убытки в размере 11,6 млрд евро за непоставленный с июня газ. Компания, как отмечалось тогда, рассчитывает возместить убытки по объемам газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены . 

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По данным отчетности, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходилось на Россию. В результате эти объемы Uniper приобрела по «чрезвычайно высоким рыночным ценам». В пресс-службе «Газпрома» при этом отвергли обвинения Uniper в нарушении условий контракта. Позднее в декабре власти Германии национализировали Uniper.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества 83,73% акций принадлежащей Uniper энергетической компании «Юнипро», а также 98% акций энергокомпании «Фортум» (принадлежит финской Fortum).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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