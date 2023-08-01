Uniper ждет решения суда по иску к «Газпрому» не раньше 2024 года

В ноябре прошлого года Uniper подала иск в Арбитражный трибунал в Стокгольме с требованием взыскать с «Газпром экспорта» («дочка» «Газпрома») убытки в размере 11,6 млрд евро за непоставленный с июня газ. Компания, как отмечалось тогда, рассчитывает возместить убытки по объемам газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены .