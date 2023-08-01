Uniper ждет решения суда по иску к «Газпрому» не раньше 2024 года
Немецкая энергокомпания Uniper не ожидает решения по арбитражу с «Газпром экспортом» до 2024 г., сообщил глава компании Майкл Льюис.
«Решение суда не ожидается раньше следующего года», – сказал он (цитата по ТАСС).
Льюис также добавил, что не рассчитывает на возобновление поставок российского газа.
В ноябре прошлого года Uniper подала иск в Арбитражный трибунал в Стокгольме с требованием взыскать с «Газпром экспорта» («дочка» «Газпрома») убытки в размере 11,6 млрд евро за непоставленный с июня газ. Компания, как отмечалось тогда, рассчитывает возместить убытки по объемам газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены .
По данным отчетности, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходилось на Россию. В результате эти объемы Uniper приобрела по «чрезвычайно высоким рыночным ценам». В пресс-службе «Газпрома» при этом отвергли обвинения Uniper в нарушении условий контракта. Позднее в декабре власти Германии национализировали Uniper.
В апреле этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества 83,73% акций принадлежащей Uniper энергетической компании «Юнипро», а также 98% акций энергокомпании «Фортум» (принадлежит финской Fortum).