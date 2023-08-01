РЖД оценивает необходимость закупок локомотивов до 2035 года в 8200 штук
1 августа генеральный директор компании Олег Белозеров провел заседание совета по взаимодействию с предприятиями транспортного машиностроения. По его словам, в прошлом году отрасль справилась с задачей импортозамещения и увеличила объемы выпуска. Белозеров подчеркнул, что при переходе к технологической независимости важно не потерять качество.
РЖД купила 497 электровозов и тепловозов вместо запланированных 491. В этом году компания рассчитывает приобрести 602 локомотива, повысив план на 20%.
«В компании рассчитали потребность в закупке тягового подвижного состава до 2035 г. Предварительно она составляет около 8200 единиц, или порядка 680 локомотивов в год», – говорится в сообщении РЖД.
Ранее стало известно, что компания попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности. По информации «Коммерсанта», по итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на 1%. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов.
В середине февраля «Ведомости» писали, что РЖД предложила пересмотреть тарифы на 2024 и 2025 гг. и установить целевую надбавку в размере 1% и 2% соответственно.