РЖД оценивает необходимость закупок локомотивов до 2035 года в 8200 штук

Ранее стало известно, что компания попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности. По информации «Коммерсанта», по итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на 1%. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов.