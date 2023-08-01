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Бизнес

РЖД оценивает необходимость закупок локомотивов до 2035 года в 8200 штук

Ведомости

Потребность РЖД в закупке тягового подвижного состава до 2035 г. оценили в 8200 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

1 августа генеральный директор компании Олег Белозеров провел заседание совета по взаимодействию с предприятиями транспортного машиностроения. По его словам, в прошлом году отрасль справилась с задачей импортозамещения и увеличила объемы выпуска. Белозеров подчеркнул, что при переходе к технологической независимости важно не потерять качество.

РЖД купила 497 электровозов и тепловозов вместо запланированных 491. В этом году компания рассчитывает приобрести 602 локомотива, повысив план на 20%.

«В компании рассчитали потребность в закупке тягового подвижного состава до 2035 г. Предварительно она составляет около 8200 единиц, или порядка 680 локомотивов в год», – говорится в сообщении РЖД.

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Ранее стало известно, что компания попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности. По информации «Коммерсанта», по итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на 1%. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов.

В середине февраля «Ведомости» писали, что РЖД предложила пересмотреть тарифы на 2024 и 2025 гг. и установить целевую надбавку в размере 1% и 2% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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