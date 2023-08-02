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Бизнес

Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве

Ведомости

Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя кредитной организации.  

Собеседник агентства заверил, что решение не повлияет на работу Intesa Sanpaolo в России, в то же время банк продолжит сокращать операции в стране. 

Reuters со ссылкой на данные газеты Il Messaggero пишет, что представительство банка будет закрыто в течение нескольких месяцев. Точные сроки не называются. 

Согласно данным на сайте кредитной организации, в Москве работает три офиса банка «Интеза». По данным Центробанка, всего в России у Intesa Sanpaolo открыто шесть филиалов и 21 дополнительный офис. Представитель банка сообщил «Ведомостям», что организация работает в штатном режиме.

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Как отмечает Reuters, Intesa не может полностью свернуть бизнес в России из-за необходимости получить одобрение президента РФ на продажу активов. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин утвердил список из 45 банков, включая банк «Интеза», в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. 

В конце прошлого года Intesa Sanpaolo рассматривала вариант продажи российской «дочки». Frank Media со ссылкой источники писал, что в покупке заинтересованы структуры Газпромбанка. В начале ноября «Интерфакс» сообщал, что 100% российского подразделения за «символическую» сумму могут купить его топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров «Интезы» Антонио Фаллико.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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