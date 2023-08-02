Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве
Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя кредитной организации.
Собеседник агентства заверил, что решение не повлияет на работу Intesa Sanpaolo в России, в то же время банк продолжит сокращать операции в стране.
Reuters со ссылкой на данные газеты Il Messaggero пишет, что представительство банка будет закрыто в течение нескольких месяцев. Точные сроки не называются.
Согласно данным на сайте кредитной организации, в Москве работает три офиса банка «Интеза». По данным Центробанка, всего в России у Intesa Sanpaolo открыто шесть филиалов и 21 дополнительный офис. Представитель банка сообщил «Ведомостям», что организация работает в штатном режиме.
Как отмечает Reuters, Intesa не может полностью свернуть бизнес в России из-за необходимости получить одобрение президента РФ на продажу активов. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин утвердил список из 45 банков, включая банк «Интеза», в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале.
В конце прошлого года Intesa Sanpaolo рассматривала вариант продажи российской «дочки». Frank Media со ссылкой источники писал, что в покупке заинтересованы структуры Газпромбанка. В начале ноября «Интерфакс» сообщал, что 100% российского подразделения за «символическую» сумму могут купить его топ-менеджеры во главе с председателем совета директоров «Интезы» Антонио Фаллико.