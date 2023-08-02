Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве

Как отмечает Reuters, Intesa не может полностью свернуть бизнес в России из-за необходимости получить одобрение президента РФ на продажу активов. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин утвердил список из 45 банков, включая банк «Интеза», в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале.