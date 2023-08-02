«Коммерсантъ»: правительство просит ЕЭК установить пошлину на кондиционеры и посудомойки

В конце июля в Минэкономразвития сообщили, что правительство увеличит пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр). Кроме отечественных производителей рынок винной продукции будет насыщаться импортными поставками из дружественных и нейтральных стран, отмечали в министерстве. Сейчас в список недружественных стран входят 49 государств, среди них США, ЕС, Япония, Австралия, Канада, Великобритания.