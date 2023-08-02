«Коммерсантъ»: правительство просит ЕЭК установить пошлину на кондиционеры и посудомойки
Правительство России попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) установить таможенную пошлину на кондиционеры и посудомоечные машины в размере до 10%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект решения ЕЭК.
Уточняется, что установить пошлину также предлагается на сплит-системы и вентиляторы. По заявлению российского правительства, в РФ есть «собственные производственные возможности» для выпуска такой техники. Как отметил источник газеты, проект был подготовлен для обеспечения «устойчивого развития отечественной радиоэлектронной промышленности».
В конце июля в Минэкономразвития сообщили, что правительство увеличит пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр). Кроме отечественных производителей рынок винной продукции будет насыщаться импортными поставками из дружественных и нейтральных стран, отмечали в министерстве. Сейчас в список недружественных стран входят 49 государств, среди них США, ЕС, Япония, Австралия, Канада, Великобритания.
Ведомство сообщало, что импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%, также отмечался рост спроса на южноафриканские вина. Повысить пошлины на импортное вино в июне этого года предлагала Ассоциация виноградарей и виноделов России – по мнению объединения, ставку надо было установить на уровне минимум 50%.