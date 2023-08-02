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ФАС выдала предупреждение «Пулково» из-за разных тарифов для операторов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала управляющей компании аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге предупреждение из-за различных тарифов для операторов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС установила, что на территории аэропорта работают несколько операторов, которые занимаются техническим обслуживанием воздушных судов и др. При этом управляющая компания «Пулково» – «Воздушные ворота Северной столицы» – определила для них разные условия по оплате одинаковых услуг по доступу к инфраструктуре аэропорта.

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Служба считает, что в действиях главного оператора аэропорта есть признаки злоупотребления доминирующим положением. В связи с этим ФАС выдала предупреждение и потребовала прекратить эти действия.

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Ведомство предписало компании в течение трех месяцев разработать и согласовать с ФАС единый порядок ценообразования. Также в службу необходимо предоставить типовой договор, который будет включать все существенные условия.

В ФАС предупредили, что если требование не будет выполнено, то ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Позже в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково) сказали, что компания использует единый подход к ценообразованию. «Управляющая компания аэропорта согласует условия по оплате для операторов с регулятором и не допускает нарушения антимонопольного законодательства», — утверждает официальный представитель аэропорта.

В июне ФАС России возбудила антимонопольные дела в отношении крупнейших в России производителей колес для железнодорожных вагонов – Выксунского металлургического завода (ВМЗ; входит в ОМК) и структур Evraz «Евраз НТМК» и «Евраз ТК». По данным службы, компании, занимая доминирующее положение на рынке, необоснованно завышали цену на продукцию в III квартале 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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