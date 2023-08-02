ФАС выдала предупреждение «Пулково» из-за разных тарифов для операторов

ФАС установила, что на территории аэропорта работают несколько операторов, которые занимаются техническим обслуживанием воздушных судов и др. При этом управляющая компания «Пулково» – «Воздушные ворота Северной столицы» – определила для них разные условия по оплате одинаковых услуг по доступу к инфраструктуре аэропорта.