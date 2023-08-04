Минтранс: внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость перевозок
Работа государственной системы «Такси» не повлияет на стоимость перевозок, заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семенов, пишет ТАСС.
«Мы не вводим новых требований к такси. В связи с этим предпосылок к увеличению цен одномоментных я не вижу», – сказал он. Семенов отметил, что на стоимость перевозок влияют другие факторы, среди которых, в частности, цены на автомобили, их обслуживание и запчасти.
«Если будут отклонения [в цене на перевозки такси] какие-то катастрофические, то мы совместно с Федеральной антимонопольной службой будем разбирать все эти истории», – заверил директор.
29 июля правительство утвердило постановление о начале работы госсистемы такси с 1 сентября. Согласно ей, в каждом регионе будут функционировать три локальных реестра – для перевозчиков, автомобилей и служб заказа такси. Данные реестров будут поступать в федеральную систему в течение суток, что позволит, по версии кабмина, повысить эффективность контроля за оказанием таких услуг.
В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
В документе также отмечается, что у ФСБ появляется доступ к базам данных о заказах такси. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., отдельные его положения – с 1 сентября 2025 г.