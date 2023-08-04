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Бизнес

Минтранс: внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость перевозок

Ведомости

Работа государственной системы «Такси» не повлияет на стоимость перевозок, заявил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергей Семенов, пишет ТАСС.

«Мы не вводим новых требований к такси. В связи с этим предпосылок к увеличению цен одномоментных я не вижу», – сказал он. Семенов отметил, что на стоимость перевозок влияют другие факторы, среди которых, в частности, цены на автомобили, их обслуживание и запчасти.

«Если будут отклонения [в цене на перевозки такси] какие-то катастрофические, то мы совместно с Федеральной антимонопольной службой будем разбирать все эти истории», – заверил директор.

29 июля правительство утвердило постановление о начале работы госсистемы такси с 1 сентября. Согласно ей, в каждом регионе будут функционировать три локальных реестра – для перевозчиков, автомобилей и служб заказа такси. Данные реестров будут поступать в федеральную систему в течение суток, что позволит, по версии кабмина, повысить эффективность контроля за оказанием таких услуг.

ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси

В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

В документе также отмечается, что у ФСБ появляется доступ к базам данных о заказах такси. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., отдельные его положения – с 1 сентября 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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