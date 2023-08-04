Минтранс: внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость перевозок

«Мы не вводим новых требований к такси. В связи с этим предпосылок к увеличению цен одномоментных я не вижу», – сказал он. Семенов отметил, что на стоимость перевозок влияют другие факторы, среди которых, в частности, цены на автомобили, их обслуживание и запчасти.