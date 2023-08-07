В Москве выделили более 19 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса
В Москве с начала года выделили более 19 млрд руб. на поддержку 2500 малых и средних приятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Выделили больше 19 млрд руб. на развитие малого и среднего бизнеса с начала года. Помощь получили свыше 2500 предприятий столицы», – написал он.
Так, объем поручительств Московского гарантийного фонда составил 18,3 млрд руб., а общая сумма одобренных заявок на субсидии и гранты для МСП превысила 1 млрд руб. Объем городских субсидий для снижения ставок по кредитам Собянин оценил в 300 млн руб.
Весной в Москве запустили пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности, напомнил мэр, первые два договора были заключены в июне. С начала года также одобрили уже 11 грантов на на развитие городских ферм, добавил он.
На прошлой неделе Собянин сообщил о запуске в столице трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Участники Московского инновационного кластера с инвестпрограммами в сферах IT, науки и промышленности теперь смогут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5%. Заемщики, которые используют в качестве залога права на интеллектуальную собственность, смогут претендовать на кредиты по ставке до 3%, а ставка по венчурным кредитам для высокотехнологичных стартапов МИК составит 10%.
В конце июня Собянин сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза до 30 трлн руб. В прошлом году Москва получила более 5,9 трлн руб. в качестве инвестиций, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г. Основными направлениями для инвесторов стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также научная и IT-сферы, сообщил Собянин.