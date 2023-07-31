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Бизнес

Госдума проведет осенью большие слушания по развитию малого и среднего бизнеса

Ведомости

Госдума в ходе осенней сессии проведет большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего бизнеса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы», – рассказал он.

Слушания, пояснил Володин, пройдут в рамках реализации поставленной президентом задачи по ускорению темпов развития отечественного бизнеса.

«Мы постараемся найти те слова, которые позволят нам выработать решения, и затем уже представить вам свои предложения», – добавил председатель Госдумы.

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В конце июня Путин говорил, что российские компании готовы к конкуренции и сейчас важно помочь им «раскрутиться», чтобы в России были собственные торговые марки, «которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом».

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16 июня на пленарной сессии ПМЭФа президент сказал, что предпринимателям необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин в отчете о работе правительства заявил, что в 2022 г. представители малого бизнеса получили около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки. По словам Мишустина, малому бизнесу также предоставили льготные микрозаймы, средняя ставка по которым составила 6,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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