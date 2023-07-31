Госдума проведет осенью большие слушания по развитию малого и среднего бизнеса
Госдума в ходе осенней сессии проведет большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего бизнеса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы, представителей бизнеса и вместе с правительством обсудить эти вопросы», – рассказал он.
Слушания, пояснил Володин, пройдут в рамках реализации поставленной президентом задачи по ускорению темпов развития отечественного бизнеса.
«Мы постараемся найти те слова, которые позволят нам выработать решения, и затем уже представить вам свои предложения», – добавил председатель Госдумы.
В конце июня Путин говорил, что российские компании готовы к конкуренции и сейчас важно помочь им «раскрутиться», чтобы в России были собственные торговые марки, «которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом».
В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин в отчете о работе правительства заявил, что в 2022 г. представители малого бизнеса получили около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки. По словам Мишустина, малому бизнесу также предоставили льготные микрозаймы, средняя ставка по которым составила 6,5%.