Госдума проведет осенью большие слушания по развитию малого и среднего бизнеса

В конце июня Путин говорил, что российские компании готовы к конкуренции и сейчас важно помочь им «раскрутиться», чтобы в России были собственные торговые марки, «которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом».