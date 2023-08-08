Польша возобновила поставки по поврежденной нитке трубопровода «Дружба»
Прокачка нефти по поврежденной нитке трубопровода «Дружба» возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба оператора Pern, ответственного за польскую часть нефтепровода.
«Первая нитка западного участка газопровода “Дружба” в течение всего периода происшествия работала в штатном режиме. Вторая нитка, которая также поставляет нефть немецким клиентам компании, была восстановлена до полной работоспособности в понедельник вечером (7 августа. – "Ведомости")», – говорится в сообщении.
В Pern отметили, что работы велись круглосуточно с вечера 5 августа. Теперь компания займется очисткой территории и выявлением причин утечки, добавили в пресс-службе.
Вечером 5 августа в трубопроводе обнаружили утечку на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Тогда же нитка была отключена. Вторая ветка нефтепровода работала без изменений.
До этого утечка на одной из двух нитей «Дружбы» также была обнаружена 11 октября 2022 г. Разгерметизация произошла примерно в 70 км от города Плоцк. Прокачка по поврежденной ветке была возобновлена 15 октября. В компании заявили, что выясняют причины утечки.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия.
Как сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго, в 2022 г. по «Дружбе» было прокачано 38,4 млн т нефти. Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы». Несмотря на это, во вступившее в силу 5 декабря 2022 г. эмбарго ЕС рестрикции против трубопровода не вошли.