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Бизнес

Польша возобновила поставки по поврежденной нитке трубопровода «Дружба»

Ведомости

Прокачка нефти по поврежденной нитке трубопровода «Дружба» возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба оператора Pern, ответственного за польскую часть нефтепровода.

«Первая нитка западного участка газопровода “Дружба” в течение всего периода происшествия работала в штатном режиме. Вторая нитка, которая также поставляет нефть немецким клиентам компании, была восстановлена до полной работоспособности в понедельник вечером (7 августа. – "Ведомости")», – говорится в сообщении. 

В Pern отметили, что работы велись круглосуточно с вечера 5 августа. Теперь компания займется очисткой территории и выявлением причин утечки, добавили в пресс-службе.

Вечером 5 августа в трубопроводе обнаружили утечку на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Тогда же нитка была отключена. Вторая ветка нефтепровода работала без изменений. 

До этого утечка на одной из двух нитей «Дружбы» также была обнаружена 11 октября 2022 г. Разгерметизация произошла примерно в 70 км от города Плоцк. Прокачка по поврежденной ветке была возобновлена 15 октября. В компании заявили, что выясняют причины утечки.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия.

Как сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго, в 2022 г. по «Дружбе» было прокачано 38,4 млн т нефти. Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы». Несмотря на это, во вступившее в силу 5 декабря 2022 г. эмбарго ЕС рестрикции против трубопровода не вошли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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