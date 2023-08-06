Поставки по поврежденной нитке трубопровода «Дружба» возобновятся 8 августа
Трубопроводный оператор Pern, ответственный за польскую часть нефтепровода «Дружба», сообщил о вероятном возобновлении работы поврежденной нитки 8 августа. Это следует из заявления польской компании.
«Специалисты прибыли на место разгерметизации трубопровода "Дружба" в районе Ходеч. <...> В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления откачки – утро вторника», – говорится в сообщении.
Вечером 5 августа в трубопроводе обнаружили утечку на одной из двух ниток западного участка, по которому сырье поступает в Германию. Тогда же нитка была отключена. По информации компании, вторая ветка нефтепровода работает без изменений, угрозы местным жителям нет.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия.
Как сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго, в 2022 г. по «Дружбе» было прокачано 38,4 млн т нефти. Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы». Несмотря на это, во вступившее в силу 5 декабря 2022 г. эмбарго ЕС не вошли рестрикции против трубопровода.