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Экономика

Поставки по поврежденной нитке трубопровода «Дружба» возобновятся 8 августа

Ведомости

Трубопроводный оператор Pern, ответственный за польскую часть нефтепровода «Дружба», сообщил о вероятном возобновлении работы поврежденной нитки 8 августа. Это следует из заявления польской компании.

«Специалисты прибыли на место разгерметизации трубопровода "Дружба" в районе Ходеч. <...> В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления откачки – утро вторника», – говорится в сообщении.

Вечером 5 августа в трубопроводе обнаружили утечку на одной из двух ниток западного участка, по которому сырье поступает в Германию. Тогда же нитка была отключена. По информации компании, вторая ветка нефтепровода работает без изменений, угрозы местным жителям нет. 

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Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия.

Как сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго, в 2022 г. по «Дружбе» было прокачано 38,4 млн т нефти. Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы». Несмотря на это, во вступившее в силу 5 декабря 2022 г. эмбарго ЕС не вошли рестрикции против трубопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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