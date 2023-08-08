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Представители «Талибана» встретились с бизнесменами из России

Ведомости

Российские бизнесмены встретились с замминистра промышленности и торговли контролирующего Афганистан движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Кудратуллой Джамалем. Об этом сообщила пресс-служба талибского министерства, пишет «Интерфакс».

«Российская делегация заявила о готовности инвестировать в электроэнергетику, сельское хозяйство и коммунальные услуги Афганистана», – сообщили в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что бизнесмены предложили талибам создать совместное коммерческое агентство в обеих странах, чтобы трейдеры могли легко экспортировать свои коммерческие товары. Кто был в составе российской делегации, не уточняется.

«Талибан» хочет участвовать в саммитах ШОС

Но видеть его там вряд ли хотят

В начале августа в пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили, что делегация «Талибана» прибыла в Астану для участия в совместном с Казахстаном бизнес-форуме, который прошел с 3 по 5 августа. Сообщалось, что в форуме примут участие свыше 150 бизнесменов из Афганистана.

Представительство «Талибана» уже сообщало о встрече с российскими инвесторами в начале 2022 г. Как заявлял представитель террористического движения Инамулла Самангани, на встрече обсуждались добыча нефти и газа, создание нефте- и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов, а также создание компании по производству цемента.

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Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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