Представители «Талибана» встретились с бизнесменами из России

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН.