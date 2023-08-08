Представители «Талибана» встретились с бизнесменами из России
Российские бизнесмены встретились с замминистра промышленности и торговли контролирующего Афганистан движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Кудратуллой Джамалем. Об этом сообщила пресс-служба талибского министерства, пишет «Интерфакс».
«Российская делегация заявила о готовности инвестировать в электроэнергетику, сельское хозяйство и коммунальные услуги Афганистана», – сообщили в ведомстве.
Пресс-служба отметила, что бизнесмены предложили талибам создать совместное коммерческое агентство в обеих странах, чтобы трейдеры могли легко экспортировать свои коммерческие товары. Кто был в составе российской делегации, не уточняется.
В начале августа в пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили, что делегация «Талибана» прибыла в Астану для участия в совместном с Казахстаном бизнес-форуме, который прошел с 3 по 5 августа. Сообщалось, что в форуме примут участие свыше 150 бизнесменов из Афганистана.
Представительство «Талибана» уже сообщало о встрече с российскими инвесторами в начале 2022 г. Как заявлял представитель террористического движения Инамулла Самангани, на встрече обсуждались добыча нефти и газа, создание нефте- и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов, а также создание компании по производству цемента.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН.