Талибы поприветствовали возможное исключение их из списка террористов
Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» приветствовало слова президента России Владимира Путина о возможности исключения движения из списка террористических группировок, сообщил ANI News со ссылкой на представителя МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.
«Министерство иностранных дел Афганистана приветствует слова президента Владимира Путина относительно исключения имен лидеров "Талибана" из черного списка», — сообщил Балхи. По его словам, период войны закончился, поэтому страны мира «должны изменить свое отношение к Афганистану в позитивную сторону». Талибы хотят установить хорошие отношения с мировым сообществом, основываясь на принципе взаимности, подчеркнул представитель министерства.
На пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай 22 октября Путин заявил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций должно быть принято на уровне ООН. Такое решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации в Афганистане. «Мне кажется, что мы к этому подходим. И позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но всё-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — сообщил президент.
20 октября в Москве прошло заседание московского формата по Афганистану. В консультациях приняли участие представители десяти стран и делегация талибов. Это первый визит представителей движения в Россию с момента прихода к власти в августе. Делегация, прибывшая на московский формат, состояла полностью из представителей движения.
Исламистское движение установило контроль над большей частью Афганистана в августе после вывода из страны вооруженных сил США. Движение признано в России террористическим с 2003 г., однако представители политического крыла группировки ранее уже нанесли несколько визитов в Москву, в том числе в июле и январе 2021 г., в мае 2019 и ноябре 2018 г. Правительство талибов, состав которого был обнародован 7 сентября, официально не признано ни одним из государств мира. «Талибан» также признан террористическим на уровне ООН, при этом представители движения ведут переговоры с разными странами, включая США, Китай и государства Евросоюза.