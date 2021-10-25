Талибы поприветствовали возможное исключение их из списка террористов

На пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай 22 октября Путин заявил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций должно быть принято на уровне ООН. Такое решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации в Афганистане. «Мне кажется, что мы к этому подходим. И позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но всё-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — сообщил президент.