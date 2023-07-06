«Талибан» хочет участвовать в саммитах ШОС

«Талибан» хочет участвовать в саммитах ШОСНо видеть его там вряд ли хотят
Представители правительства «Талибана» (движение признано в России террористическим и запрещено) хотели бы участвовать в следующем саммите лидеров ШОС, который запланирован в Астане в 2024 г. Заявление об этом опубликовано 5 июля на официальном сайте министерства иностранных дел Афганистана в связи с прошедшей накануне встречей лидеров ШОС (см. «Ведомости» от 5 июля).
Афганистан с 2012 г. имеет статус наблюдателя в ШОС и с тех пор пытается стать полноправным членом организации. После падения проамериканского правительства в Кабуле и захвата власти в стране талибами в сентябре 2021 г. афганских представителей перестали приглашать на официальные мероприятия организации. «Исламский Эмират Афганистан приветствует проведение таких встреч для улучшения координации в обеспечении безопасности региона и развития сотрудничества и рассматривает участие Афганистана в таких мероприятиях как свое неотъемлемое право», – говорится в заявлении афганского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, представители движения сообщили, что они поддерживают итоговую Нью-Делийскую декларацию саммита ШОС, в которой поддерживается «независимый, стабильный, единый, свободный от войн и наркотиков Афганистан». При этом талибы выразили несогласие с утверждениями, что афганское правительство не является инклюзивным. «В государстве есть представители всех языков, рас и ориентаций, проблемы стран – членов организации могут быть решены при понимании этих фактов», – добавили в МИДе.
23-й саммит ШОС прошел в формате видеоконференции 4 июля под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Помимо индийского премьера в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главы четырех центральноазиатских республик (кроме Туркмении, которая в ШОС не входит). Одним из итогов совещания стало официальное принятие Ирана в состав ШОС.
Участники саммита также обсудили ситуацию вокруг Афганистана, в том числе создание инклюзивного правительства с участием всех этнических групп страны, проблему борьбы с терроризмом и прав человека. В ходе встречи российский президент заявил, что борьба с деятельностью террористических организаций, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью – один из приоритетов России и ее союзников в центральноазиатском направлении.
А Шариф отметил, что мирный и стабильный Афганистан будет способствовать глобальному миру, безопасности и прогрессу. Он также призвал международное сообщество наладить «конструктивное взаимодействие с временным афганским правительством, чтобы территория Афганистана не использовалась в террористических целях какой-либо организацией».
Афганистан сможет стать полноправным членом ШОС и принять участие в саммитах его лидеров только после легитимизации афганского руководства в рамках ООН, полагает киргизский политолог Марс Сариев. «Пока все страны мира считают «Талибан» террористической организацией. Шагом к признанию «Талибана» станет создание инклюзивного правительства в Кабуле с участием всех национальных меньшинств», – добавил эксперт. Но в государстве доминируют лишь пуштуны, а таджики, хазарейцы, узбеки и киргизы фактически выдавлены на обочину политического процесса в стране, заключил эксперт.