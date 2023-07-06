«Талибан» хочет участвовать в саммитах ШОС

Афганистан с 2012 г. имеет статус наблюдателя в ШОС и с тех пор пытается стать полноправным членом организации. После падения проамериканского правительства в Кабуле и захвата власти в стране талибами в сентябре 2021 г. афганских представителей перестали приглашать на официальные мероприятия организации. «Исламский Эмират Афганистан приветствует проведение таких встреч для улучшения координации в обеспечении безопасности региона и развития сотрудничества и рассматривает участие Афганистана в таких мероприятиях как свое неотъемлемое право», – говорится в заявлении афганского внешнеполитического ведомства.