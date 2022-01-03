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Представители «Талибана» встретились с российскими инвесторами

Ведомости

Заместитель премьер-министра правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи 3 декабря встретился с совместной делегацией афганских и российских инвесторов. Об этом сообщил в Twitter представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Инамулла Самангани.

На встрече обсуждались добыча нефти и газа, создание нефте- и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов, а также создание компании по производству цемента. Один из российских бизнесменов по имени Александр заинтересовался возможностями инвестирования в эти области, говорится в сообщении.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.

Президент РФ Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.

Ранее по теме: Талибы поприветствовали возможное исключение их из списка террористов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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