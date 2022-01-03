Представители «Талибана» встретились с российскими инвесторами
Заместитель премьер-министра правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи 3 декабря встретился с совместной делегацией афганских и российских инвесторов. Об этом сообщил в Twitter представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Инамулла Самангани.
На встрече обсуждались добыча нефти и газа, создание нефте- и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов, а также создание компании по производству цемента. Один из российских бизнесменов по имени Александр заинтересовался возможностями инвестирования в эти области, говорится в сообщении.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после вывода из страны американских войск. Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.
Президент РФ Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.