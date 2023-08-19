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Бизнес

Кофе Jacobs в России будут продавать под другим брендом

Ведомости

Нидерландская компания JDE Peet's начнет продавать кофе Jacobs под брендом Monarch, продажи кофе торговой марки Jacobs должны прекратиться до конца года, сообщила газета The Wall Street Journal. 

Ожидается, что JDE Peet's также перестанет продавать в России кофе Tassimo и Moccona.

«Компания планирует до конца года убрать с полок магазинов в России свою торговую марку Jacobs, которая продается по всей Европе. Вместо этого потребители увидят бренд под названием Monarch», — пишет издание.

Главный исполнительный директор JDE Peet Фабьен Саймон рассказал газете, почему его компания не собирается покидать российский рынок. По его словам, кофе и чай являются продуктами первой необходимости, а у JDE Peet's в России работает 900 сотрудников, и они «будут несправедливо наказаны, если уйдут».

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2 августа Саймон в разговоре с инвесторами также заявил, что компания не планирует уходить из России. Он указал на риск того, что активы и интеллектуальная собственность «будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России». Саймон также отметил, что бизнес JDE Peet's в России не нарушает санкции, и указал на необходимость такой продукции в стране.  

JDE Peet’s была создана в 2015 г. после слияния кофейного бизнеса Mondelez International и D.E Master Blenders 1753 B.V. Портфель брендов включает Jacobs, L’OR, Senseo, Tassimo и т. д. По итогам 2022 г. продажи JDE Peet’s увеличились на 16,4% до 8,2 млрд евро. В России у компании есть завод, расположенный в Ленинградской области. Его мощность превышает 35 000 т продукции в год, на нем выпускаются растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. По итогам 2021 г. выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13% до 35,11 млрд руб., чистая прибыль составила 5,96 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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