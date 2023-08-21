«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке Boosty холдингом VK

После ухода из России иностранных платежных систем для авторов контента усложнились оплата подписки и вывод средств с сервиса Patreon (в августе 2022 г. доступ к ней ограничил РКН), благодаря чему аудитория Boosty и VK Donut резко выросла. Так по итогам прошлого года число регистраций авторов на Boosty выросло сразу в десять раз, средняя сумма доната составила 2000 руб.