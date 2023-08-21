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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке Boosty холдингом VK

Ведомости

Компания My.Games ищет покупателя на принадлежащий ей сервис монетизации контента Boosty. По данным источников «Коммерсанта», покупателем актива может стать холдинг VK.

Как отмечает издание, My.Games планирует «провести реструктуризацию» Boosty, в рамках которой платформу переведут на отдельное российское юрлицо. Продано оно будет, как ожидается, до конца этого года.

По оценке старшего инвестконсультанта «Финама» Тимура Нигматуллина, стоимость актива может составить от $10 млн, а источник газеты на рынке считает, что его покупателем может стать VK, у которого уже есть своя платформа VK Donut. В самом холдинге не стали комментировать этот вопрос.

После ухода из России иностранных платежных систем для авторов контента усложнились оплата подписки и вывод средств с сервиса Patreon (в августе 2022 г. доступ к ней ограничил РКН), благодаря чему аудитория Boosty и VK Donut резко выросла. Так по итогам прошлого года число регистраций авторов на Boosty выросло сразу в десять раз, средняя сумма доната составила 2000 руб.

В сентябре прошлого года VK объявил о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн LETA Capital Александра Чачава. Сделка включала все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Позднее в декабре My.Games выделила российское подразделение в самостоятельную компанию Astrum Entertainment и ушла из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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