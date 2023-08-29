Тимати и ресторатор Пинский купили Domino’s Pizza
Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский купили сеть пиццерий в России Domino’s Pizza. Об этом сообщил музыкант на своей странице во «ВКонтакте».
«Решили заняться пиццей. С этого дня официально», – написал Юнусов. К сообщению он приложил совместную с Пинским фотографию, на которой держит брендированный терморюкзак Domino’s Pizza.
Ранее Тимати предложил владельцам Domino’s Pizza в России выкупить сеть пиццерий и провести ребрендинг. Он напомнил об успешном опыте ребрендинга сети кофеен Starbucks, которую он вместе с Пинским выкупил в июле 2022 г. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа 2022 г.
21 августа нидерландская DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в России, приняла решение запустить процедуру банкротства в отношении бизнеса DP Russia. В компании объяснили это решение «все более сложными условиями». После завершения процедуры банкротства компания перестанет присутствовать в России.
Этому решению предшествовали попытки компании продать бизнес в России. О них DP Eurasia сообщила 28 декабря 2022 г. В компании тогда отметили, что сейчас ведется работа над потенциальной сделкой по продаже российских активов, однако в ее результате «нельзя быть уверенным».