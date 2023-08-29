Тимати и ресторатор Пинский купили Domino’s Pizza

Этому решению предшествовали попытки компании продать бизнес в России. О них DP Eurasia сообщила 28 декабря 2022 г. В компании тогда отметили, что сейчас ведется работа над потенциальной сделкой по продаже российских активов, однако в ее результате «нельзя быть уверенным».