Sony за год подала 25 исков к ИП в России из-за контрафакта

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что борьба с контрафактом может быть важна Sony для поддержания образа компании, при этом общий всплеск активности иностранных правообладателей в России пока не наблюдается, заявил руководитель практики IP/IT Maxima Legal Максим Али. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, рост поставок контрафактной электроники в Россию связан с легализацией параллельного импорта, а поставщики наверняка понимали, что везут именно подделки. Эксперт считает, что рассчитывать на снижение объема контрафакта пока не стоит.