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Бизнес

Sony за год подала 25 исков к ИП в России из-за контрафакта

Ведомости

Sony Interactive Entertainment (SIE), отвечающая за выпуск консолей PlayStation, с начала года подала 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды из-за нарушений прав на товарные знаки. Это больше, чем за аналогичный период полноценного присутствия в России, пишет «Коммерсантъ».

В прошлом году SIE подала лишь один такой иск Арбитражный суд Краснодарского края. Из 25 поданных в этом году обращений сразу 10 приходятся на август. Как отмечает издание, в двух случаях, рассмотренных Арбитражным судом Москвы, Sony требовала компенсации из-за продажи контрафактных геймпадов PlayStation на Wildberries.

При этом в двух исках, рассматриваемых судами Брянской и Новосибирской областей, соистцом выступила ассоциация по противодействию компьютерным преступлениям (АПКП), объединяющая «1С-СофтКлаб», «Сони Электроникс», SIE, Microsoft и Nintendo.

В Wildberries рассказали газете, что круглосуточно мониторят ассортимент, а продавцы могут разрешать споры о подозрениях на контрафакт при помощи «цифрового арбитража» площадки.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что борьба с контрафактом может быть важна Sony для поддержания образа компании, при этом общий всплеск активности иностранных правообладателей в России пока не наблюдается, заявил руководитель практики IP/IT Maxima Legal Максим Али. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, рост поставок контрафактной электроники в Россию связан с легализацией параллельного импорта, а поставщики наверняка понимали, что везут именно подделки. Эксперт считает, что рассчитывать на снижение объема контрафакта пока не стоит.

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10 марта 2022 г. Sony объявила о приостановке деятельности в России на фоне начала спецоперации на Украине. Ограничения коснулись поставок консолей PlayStation и работы магазина PS Store в стране. В мае 2022 г. Минпромторг включил приставку в перечень для параллельного импорта. В марте этого года СМИ сообщали о резком увеличении сроков ремонта PlayStation из-за трудностей с поставками запчастей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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