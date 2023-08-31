Авиакомпании могут получить деньги из ФНБ на выкуп западных самолетов

Как утверждает «Коммерсантъ», многие авиакомпании изначально смущало то, что самолеты будут оформляться на лизинговую «НЛК-финанс», подконтрольную Росавиации. Условия лизинга при этом пока неизвестны, отмечает издание. Источник в Минтрансе также заявил, что авиакомпании пока не были ознакомлены с проектом постановления, которое регулировало бы распределение средств, порядок расчетов или право пользования самолетами. Сейчас такой документ существует только для сделок с парком «Аэрофлота», уточнил собеседник.