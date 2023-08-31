Авиакомпании могут получить деньги из ФНБ на выкуп западных самолетов
Авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly предварительно согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на выкуп самолетов у западных лизингодателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минтрансе.
По словам собеседника, совещание, посвященное этому вопросу, прошло в конце прошлой недели. В результате «Аэрофлот» согласовал приобретение 18 самолетов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» – 19 лайнеров различных собственников, iFly – три Airbus A330 американской Air Lease Corporation. Источник уточнил, что «крайне тонкий процесс согласований» продолжается.
Выкуп иностранных самолетов позволит вывести их из реестров Бермуд и Ирландии, что означает, что эти лайнеры смогут летать за рубеж, отмечает «Коммерсантъ». По состоянию на конец июня 2023 г. российские авиакомпании использовали 475 бортов, зарегистрированных в Бермудском реестре.
По словам источника, S7 также не планирует «отказываться от возможности госфинансирования». Собеседник пояснил, что авиакомпания вступила в процесс согласований «раньше остальных», но все еще находится в нем. Он уточнил, что S7 готовит заявки для подачи на рассмотрение комиссий Минтранса и правительства. По информации газеты, Utair смог согласовать переоформление девяти Boeing и решил привлекать средства для их выкупа самостоятельно.
Как утверждает «Коммерсантъ», многие авиакомпании изначально смущало то, что самолеты будут оформляться на лизинговую «НЛК-финанс», подконтрольную Росавиации. Условия лизинга при этом пока неизвестны, отмечает издание. Источник в Минтрансе также заявил, что авиакомпании пока не были ознакомлены с проектом постановления, которое регулировало бы распределение средств, порядок расчетов или право пользования самолетами. Сейчас такой документ существует только для сделок с парком «Аэрофлота», уточнил собеседник.
Другой источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что проекты соглашений с «НЛК-финанс» будут прорабатываться после решения «первоочередной задачи – определения порядка софинансирования сделок из госсредств».
В июле «Коммерсантъ» писал, что российские авиакомпании могут не успеть выкупить самолеты из зарубежного лизинга из-за того, что Минтранс не определил 300 млрд руб. льготного финансирования из ФНБ. Тогда издание утверждало, что минимум пять авиакомпаний уже получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Речь шла о 80–90 самолетах, в их числе 47 – «Аэрофлота».
О выделении 300 млрд руб. на выкуп самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями у иностранных лизингодателей, сообщил в марте министр транспорта РФ Виталий Савельев. Тогда же он уточнил, что часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп 10 дальнемагистральных воздушных судов (ВС). «Коммерсантъ» допустил, что сейчас может быть доступно не более 100 млрд руб. из ФНБ на выкуп зарубежных лайнеров.