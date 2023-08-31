Компания Ротенберга планирует создать аналоги FIFA и NHL
Компания СМП ESports («СМП цифровой спорт»), принадлежащая Борису Ротенбергу, планирует в течение трех лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы, которые в перспективе станут аналогами зарубежных FIFA и NHL. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал генеральный директор компании Георгий Гнутов.
«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», – сказал он.
По информации издания, на первом этапе в разработку этого проекта могут инвестировать около 300 млн руб. В перспективе эти симуляторы смогут заменить FIFA и NHL, разработчиком которых является EA Sports.
Уточняется, что «СМП цифровой спорт» была зарегистрирована 14 июля, она на 100% принадлежит Борису Ротенбергу, у которого есть другая компания – «СМП рейсинг». Последняя занимается разработкой гоночных симуляторов.
В июне в рамках Петербургского международного экономического форума SMP Racing и мультиспортивный турнир «Игры будущего» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого SMP Racing выступит организатором первого фиджитал-авточемпионата в России, его планируют провести в Сочи в 2024 г. во время Всемирного фестиваля молодежи. Ротенберг тогда заявил, что наступил новый этап развития отечественного симулятора гонок, который станет основой отечественной индустрии разработки игр, организации спортивной подготовки киберспортсменов, повышения безопасности дорожного движения.
В начале марта 2022 г. разработчик EA сообщил о приостановке продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. Помимо этого, с тех пор игры разработчика нельзя купить в российском магазине Origin или в приложении EA, в том числе во внутриигровых магазинах. С июля 2022 г. игры разработчика завозят в Россию по параллельному импорту.