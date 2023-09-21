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Бизнес / Политика

Минпромторг призвал металлургов обдумать снижение цен на арматуру для госстроек

Ведомости

Министерство промышленности и торговли предложило металлургическим предприятиям проработать варианты снижения стоимости арматуры для строительства объектов по региональным или государственным заказам. Об этом сообщил на международной выставке «Нева-2023» статс-секретарь и замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Если компании закупают арматуру для выполнения государственного или регионального заказа <…>, они могли бы получать более низкую цену. <…> Отправили [металлургов] подумать, как эту идею воплотить в жизнь к общей пользе. Мы также договорились провести еще одно совещание, чтобы понять, как именно можно реализовать на практике такой механизм», – сказал Евтухов (цитата по ТАСС).

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Он добавил, что поставщики могут легко проверить, какому госпроекту нужна арматура. Всю документацию можно найти в электронном виде. Очередное совещание с производителями по вопросу снижения цен Минпромторг может провести через неделю, отметил замглавы ведомства.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести постоянный механизм изменения цен на контракты из-за роста стоимости стройматериалов. Ведомство отметило, что нужно установить четкие критерии возможности корректировки цен контрактов, которые уже исполняют, а также утвердить «дорожную карту» по поддержке производителей стройматериалов. Минэк также предложил компаниям нанимать преимущественно российских рабочих при выполнении строительных госзаказов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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