Минпромторг призвал металлургов обдумать снижение цен на арматуру для госстроек

«Если компании закупают арматуру для выполнения государственного или регионального заказа <…>, они могли бы получать более низкую цену. <…> Отправили [металлургов] подумать, как эту идею воплотить в жизнь к общей пользе. Мы также договорились провести еще одно совещание, чтобы понять, как именно можно реализовать на практике такой механизм», – сказал Евтухов (цитата по ТАСС).