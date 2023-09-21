Минпромторг призвал металлургов обдумать снижение цен на арматуру для госстроек
Министерство промышленности и торговли предложило металлургическим предприятиям проработать варианты снижения стоимости арматуры для строительства объектов по региональным или государственным заказам. Об этом сообщил на международной выставке «Нева-2023» статс-секретарь и замглавы ведомства Виктор Евтухов.
«Если компании закупают арматуру для выполнения государственного или регионального заказа <…>, они могли бы получать более низкую цену. <…> Отправили [металлургов] подумать, как эту идею воплотить в жизнь к общей пользе. Мы также договорились провести еще одно совещание, чтобы понять, как именно можно реализовать на практике такой механизм», – сказал Евтухов (цитата по ТАСС).
Он добавил, что поставщики могут легко проверить, какому госпроекту нужна арматура. Всю документацию можно найти в электронном виде. Очередное совещание с производителями по вопросу снижения цен Минпромторг может провести через неделю, отметил замглавы ведомства.
Ранее Минэкономразвития предложило ввести постоянный механизм изменения цен на контракты из-за роста стоимости стройматериалов. Ведомство отметило, что нужно установить четкие критерии возможности корректировки цен контрактов, которые уже исполняют, а также утвердить «дорожную карту» по поддержке производителей стройматериалов. Минэк также предложил компаниям нанимать преимущественно российских рабочих при выполнении строительных госзаказов.