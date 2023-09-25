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Агентство гражданской авиации Грузии сообщило о новых рейсах российских компаний

Ведомости

Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings начнут выполнять новые рейсы в Грузию, сообщило агентство гражданской авиации республики в соцсетях.

«Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из Минеральных Вод в Тбилиси во второй половине октября раз в неделю, из Сочи в Тбилиси 11-28 октября дважды в неделю, а также из Москвы в Батуми 9-26 октября два раза в неделю.

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на выполнение рейсов Жуковский – Тбилиси – Жуковский пять дней в неделю с начала сезона зимней навигации (29 октября). Ведомство напомнило, что разрешение на полеты выдает только авиакомпаниям, не попавшим под санкции ЕС.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая он отменил визовый режим для грузинских граждан. Разрешение на выполнение полетов по данному направлению уже получили несколько авиакомпаний с обеих сторон.

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19 мая из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси. Рейс выполнял «Азимут», который 15 мая получил разрешение от властей Грузии на выполнение полетов в республику. 20 мая в Москву из грузинской столицы вылетел борт авиакомпании Georgian Airways.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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