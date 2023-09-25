Агентство гражданской авиации Грузии сообщило о новых рейсах российских компаний

«Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из Минеральных Вод в Тбилиси во второй половине октября раз в неделю, из Сочи в Тбилиси 11-28 октября дважды в неделю, а также из Москвы в Батуми 9-26 октября два раза в неделю.