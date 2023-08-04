«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию

Ежедневные авиаперевозки будут проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из аэропорта «Внуково» в Тбилиси. В компании отметили, что логистический центр «Почты России» расположен в непосредственной близости от аэропорта, что сокращает время на обработку и транспортировку отправлений. Таким образом среднее время доставки из России в Грузию снизится на два – три дня.