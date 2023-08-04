«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию
«Почта России» запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Тбилиси. Компания ежемесячно планирует транспортировать до 6 т посылок, корреспонденции и экспортных грузов, сообщила пресс-служба логистического оператора.
Ежедневные авиаперевозки будут проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из аэропорта «Внуково» в Тбилиси. В компании отметили, что логистический центр «Почты России» расположен в непосредственной близости от аэропорта, что сокращает время на обработку и транспортировку отправлений. Таким образом среднее время доставки из России в Грузию снизится на два – три дня.
27 июня «Почта России» возобновила прием международных EMS-отправлений в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию. Всего же оператор доставляет международные отправления в 130 стран мира.
10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и разрешил туроператорам продавать туры в эту страну.