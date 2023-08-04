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Общество

«Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию

Ведомости

«Почта России» запустила регулярную прямую авиадоставку отправлений в Тбилиси. Компания ежемесячно планирует транспортировать до 6 т посылок, корреспонденции и экспортных грузов, сообщила пресс-служба логистического оператора.

Ежедневные авиаперевозки будут проходить на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из аэропорта «Внуково» в Тбилиси. В компании отметили, что логистический центр «Почты России» расположен в непосредственной близости от аэропорта, что сокращает время на обработку и транспортировку отправлений. Таким образом среднее время доставки из России в Грузию снизится на два – три дня.

27 июня «Почта России» возобновила прием международных EMS-отправлений в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию. Всего же оператор доставляет международные отправления в 130 стран мира.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и разрешил туроператорам продавать туры в эту страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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