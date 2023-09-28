Российская сеть «Лэтуаль» открыла магазин в Казахстане

В марте «Коммерсантъ» писал, что «Лэтуаль» заинтересована в развитии розничной сети магазинов в Узбекистане и Казахстане. По словам собеседников газеты, в Узбекистане спрос могут обеспечить молодые потребители и переехавшие в страну россияне. В Казахстане, уточнял источник, крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с «Лэтуаль» в одном сегменте, нет. Сеть тогда не стала комментировать эту информацию. Помимо этого сообщалось, что «Лэтуаль» может расширить присутствие в Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Монголии.