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Российская сеть «Лэтуаль» открыла магазин в Казахстане

Ведомости

Российская сеть парфюмерии и косметики «Лэтуаль» открыла первый магазин в Казахстане. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Магазин «Лэтуаль» открылся в ТЦ «Таир» в Караганде.

В марте «Коммерсантъ» писал, что «Лэтуаль» заинтересована в развитии розничной сети магазинов в Узбекистане и Казахстане. По словам собеседников газеты, в Узбекистане спрос могут обеспечить молодые потребители и переехавшие в страну россияне. В Казахстане, уточнял источник, крупных игроков на парфюмерно-косметическом рынке, работающих с «Лэтуаль» в одном сегменте, нет. Сеть тогда не стала комментировать эту информацию. Помимо этого сообщалось, что «Лэтуаль» может расширить присутствие в Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Монголии.

Тогда же сообщалось, что другой крупный игрок – «Золотое яблоко» – до конца года планирует увеличить число магазинов в Казахстане до четырех. Помимо этого компания рассматривала возможность в 2023 г. выйти на рынок еще одной страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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