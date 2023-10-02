Минфин: средняя цена Urals в сентябре превысила $83

Как писали ранее «Ведомости», правительство подняло прогнозную экспортную цену Urals на ближайшие три года. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024–2026 гг., средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр. В 2022 г. Urals поставлялась за границу в среднем по $79,6/барр., отмечается в пояснительной записке.