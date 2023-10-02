Минфин: средняя цена Urals в сентябре превысила $83
Средняя цена на нефть российской марки Urals в сентябре составила $83,08/барр., что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Минфин России.
«Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2023 г. сложилась в размере $83,08/барр., что в 1,217 раза выше, чем в сентябре 2022 г. ($68,25/барр.)», – говорится в сообщении.
За январь - сентябрь показатель, наоборот, снизился в годовом выражении на 26,1% до $80,58/барр. Цена нефти North Sea Dated (аналог Brent) в сентябре составила $93,98.
В августе средняя стоимость Urals составила $74/барр., а North Sea Dated – $86,2/барр., сообщал ранее Минфин.
Как писали ранее «Ведомости», правительство подняло прогнозную экспортную цену Urals на ближайшие три года. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024–2026 гг., средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр. В 2022 г. Urals поставлялась за границу в среднем по $79,6/барр., отмечается в пояснительной записке.
Также правительство ожидает в 2024 г. восстановления объема российского экспорта за счет освоения новых рынков сбыта, переориентации цепочек поставок и повышения уровня цен на ключевые сырьевые товары, в том числе на нефть.
На фоне отказа ЕС, Великобритании, США и других стран от импорта российской нефти дисконт к эталонной марке Brent вырос с обычных $1–2/барр. до более чем $30. По данным Минфина, стоимость российской нефти снизилась с марта 2022 г. по март 2023 г. почти вдвое до $47,85/барр., но затем начала восстанавливаться.