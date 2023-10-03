Предзаказ на электромобиль «Атом» оформили 36 000 человек
Предзаказ на электромобиль «Атом» российского автопроизводителя «Кама» оформили 36 000 раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании в комментарии «РИА Новости».
«Атом» стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно – доступными. Идея подкрепляется результатами – 36 000 электромобилей нашли своих будущих обладателей», – сообщили в компании.
Там отметили, что после оформления предзаказа клиент получал ключ для доступа в личный кабинет пользователя. По информации на сайте автопроизводителя, стоимость бронирования электромобиля составляла 7000 руб. Окончательная цена машины пока не раскрывается. По словам гендиректора «Камы» Игоря Поваразднюка, она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.
Предзаказ на «Атом» был открыт в конце июля. Ранее Поваразднюк сообщал, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. Позже стало известно, что собирать машину будут на заводе «Москвич». По словам гендиректора «Камы», по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+».
Предполагается, что электромобиль будет доступен для экспорта на рынки Китая и Юго-Восточной Азии. Гендиректор компании также заявлял, что в перспективе «Атом» может выйти на иностранные рынки как автопроизводитель и заниматься сборкой за рубежом.
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами проекта являются гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, непосредственно «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян, который передал свои акции в доверительное управление семейного фонда.