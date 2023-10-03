Предзаказ на электромобиль «Атом» оформили 36 000 человек

Предзаказ на «Атом» был открыт в конце июля. Ранее Поваразднюк сообщал, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. Позже стало известно, что собирать машину будут на заводе «Москвич». По словам гендиректора «Камы», по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+».