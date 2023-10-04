СД «Геотека» утвердил Романа Панова в должности президента
Романа Панова назначили на должность президента геологоразведочной компании «Геотек». Решение утвердил совет директоров (СД), сообщила пресс-служба АО «Геотек».
Панов «обладает обширной экспертизой в области управления и развития сырьевых и геологоразведочных активов», отмечается в сообщении пресс-службы. А опыт работы на предыдущих должностях позволит «Геотеку» продолжить «поступательное развитие ключевых направлений бизнеса и обеспечит успешную реализацию стратегии» до 2028 г.
Сам Панов отметил, что «Геотек» ведет активную работу по модернизации оборудования, развитию технологический базы, а также по формированию и планированию проектов в среднесрочной перспективе как на российском, так и на зарубежных рынках.
Одновременно компания работает над диверсификацией направлений деятельности и усилением компетенций по производству высокотехнологичного оборудования для геологоразведки. По словам нового президента «Геотека», это «отвечает национальному приоритету по повышению уровня технологического суверенитета страны».
«Геотек» включен в перечень системообразующих организаций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, оказывает услуги клиентам в основных нефтегазоносных областях России и в Казахстане. «Геотек» вносит «значительный вклад в реализацию государственной программы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России в нефтегазовом секторе», говорится в сообщении пресс-службы компании.
В 2019 г. Панов покинул Росгеологию, которой руководил с 2013 г. С 2019 г. занимал должность первого вице-президента Газпромбанка.