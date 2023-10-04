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Бизнес

СД «Геотека» утвердил Романа Панова в должности президента

Ведомости

Романа Панова назначили на должность президента геологоразведочной компании «Геотек». Решение утвердил совет директоров (СД), сообщила пресс-служба АО «Геотек».

Панов «обладает обширной экспертизой в области управления и развития сырьевых и геологоразведочных активов», отмечается в сообщении пресс-службы. А опыт работы на предыдущих должностях позволит «Геотеку» продолжить «поступательное развитие ключевых направлений бизнеса и обеспечит успешную реализацию стратегии» до 2028 г.

Сам Панов отметил, что «Геотек» ведет активную работу по модернизации оборудования, развитию технологический базы, а также по формированию и планированию проектов в среднесрочной перспективе как на российском, так и на зарубежных рынках.

Одновременно компания работает над диверсификацией направлений деятельности и усилением компетенций по производству высокотехнологичного оборудования для геологоразведки. По словам нового президента «Геотека», это «отвечает национальному приоритету по повышению уровня технологического суверенитета страны».

«Геотек» включен в перечень системообразующих организаций. Компания занимается сейсморазведкой на суше и в транзитной зоне, оказывает услуги клиентам в основных нефтегазоносных областях России и в Казахстане. «Геотек» вносит «значительный вклад в реализацию государственной программы по воспроизводству минерально-сырьевой базы России в нефтегазовом секторе», говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 2019 г. Панов покинул Росгеологию, которой руководил с 2013 г. С 2019 г. занимал должность первого вице-президента Газпромбанка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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