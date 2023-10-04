«Вкусно – и точка» повысила цены на бургеры на 10% из-за роста на них НДС
Руководство «Вкусно – и точка» приняло решение повысить цены на бургеры на 10% в связи с ростом ставок НДС на эти изделия до 20%. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
По информации агентства на 3 октября, стоимость бургеров во «Вкусно – и точка» выросла на 3-7 руб. по сравнению с 21 сентября. В частности, теперь стоимость чикенбургера составляет 62 руб., гамбургера – 65 руб., а чизбургер – 78 руб.
При этом в ресторанах Rostic’s цены на бургеры не изменились, а в Burger King было зафиксировано снижение стоимости некоторых позиций. В частности, чизбургер подешевел на 5 руб., до 80 руб., а гамбургер – до 75 руб.
В середине сентября в ФНС сообщили, что с 1 октября 2023 г. ставка НДС на бургеры вырастет с 10% до 20%. До введения новых правил производители могли относить бургеры и сэндвичи к хлебобулочным изделиям с коротким сроком хранения, продажа которых облагается налогом в 10%.
С 1 октября в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) появился специальный код, обозначающий сэндвичи, гамбургеры и аналогичные изделия. Все они не относятся к товарам, продажа которых облагается налогом по сниженной ставке в 10%.