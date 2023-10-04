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Бизнес

«Вкусно – и точка» повысила цены на бургеры на 10% из-за роста на них НДС

Ведомости

Руководство «Вкусно – и точка» приняло решение повысить цены на бургеры на 10% в связи с ростом ставок НДС на эти изделия до 20%. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. 

По информации агентства на 3 октября, стоимость бургеров во «Вкусно – и точка» выросла на 3-7 руб. по сравнению с 21 сентября. В частности, теперь стоимость чикенбургера составляет 62 руб., гамбургера – 65 руб., а чизбургер – 78 руб. 

При этом в ресторанах Rostic’s цены на бургеры не изменились, а в Burger King было зафиксировано снижение стоимости некоторых позиций. В частности, чизбургер подешевел на 5 руб., до 80 руб., а гамбургер – до 75 руб. 

В середине сентября в ФНС сообщили, что с 1 октября 2023 г. ставка НДС на бургеры вырастет с 10% до 20%. До введения новых правил производители могли относить бургеры и сэндвичи к хлебобулочным изделиям с коротким сроком хранения, продажа которых облагается налогом в 10%. 

С 1 октября в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) появился специальный код, обозначающий сэндвичи, гамбургеры и аналогичные изделия. Все они не относятся к товарам, продажа которых облагается налогом по сниженной ставке в 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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