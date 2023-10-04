«Вкусно – и точка» повысила цены на бургеры на 10% из-за роста на них НДС

В середине сентября в ФНС сообщили, что с 1 октября 2023 г. ставка НДС на бургеры вырастет с 10% до 20%. До введения новых правил производители могли относить бургеры и сэндвичи к хлебобулочным изделиям с коротким сроком хранения, продажа которых облагается налогом в 10%.