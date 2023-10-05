В России появилось 16 новых иностранных брендов с начала года

С марта 2022 г. об уходе из России объявили 23 иностранные компании, еще 34 провели ребрендинг и передали российские активы другим компаниям, следует из данных NF Group на конец I квартала 2023 г. В результате объем свободных площадей в торговых центрах составил 14,5%. В 2022 г. на российском рынке появилось 11 новых брендов, включая пять из Турции, два из Китая и по одному из США и Италии.