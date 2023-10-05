В России появилось 16 новых иностранных брендов с начала года
В 2019 г. в России появилось 26 новых брендов из-за рубежа, после этого показатель стал снижаться. В 2020 г. в страну пришло 13 компаний, в 2021 – 15, а в 2022 – 11.
Отмечается, что большинство компаний, вышедших на российский рынок, из Турции. По данным NF Group, таких брендов в 2023 г. в России появилось девять, они относятся к ценовому сегменту «средний» и «выше среднего». Еще три компании пришли из Белоруссии. Также в России появился продавец спортивной одежды из Австралии и сети из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.
С марта 2022 г. об уходе из России объявили 23 иностранные компании, еще 34 провели ребрендинг и передали российские активы другим компаниям, следует из данных NF Group на конец I квартала 2023 г. В результате объем свободных площадей в торговых центрах составил 14,5%. В 2022 г. на российском рынке появилось 11 новых брендов, включая пять из Турции, два из Китая и по одному из США и Италии.
На фоне начала спецоперации России на Украине крупнейшие fashion-ретейлеры и бренды товаров для дома объявили об уходе с российского рынка. В их числе были Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti), H&M (H&M, Cos, & Other Stories) и IKEA. Также Россию покинули люксовые бренды, включая Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari и др.