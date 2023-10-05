ФАС потребовала снизить стоимость топлива на заправках

Стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС в России снизилась впервые с весны. По данным Росстата, с 25 сентября по 1 октября бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. Цена за литр бензина Аи-92 уменьшилась на 0,4% и составила 51,41 руб., Аи-95 подешевел на 0,5% до 56,16 руб. Стоимость дизтоплива снизилась на 0,1% до 64,9 руб./л.