ФАС потребовала снизить стоимость топлива на заправках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила письмо с призывом к снижению цен на топливо вертикально интегрированным и независимым АЗС. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», – подчеркивается в сообщении.
Ведомство отметило, что уже возбудило шесть уголовных дел по признакам нарушения закона о защите конкуренции в пяти регионах.
Днем ранее ФАС сообщала о снижении цен на автомобильное топливо в сети независимых АЗС «Нефтьмагистраль». С 28 сентября стоимость бензина Аи-92 там уменьшилась на 2,36 руб. и составила 54,91 руб., Аи-95 – на 3,17 руб. до 59,92 руб., на дизель – на 2,4 руб до 65,79 руб..
Стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС в России снизилась впервые с весны. По данным Росстата, с 25 сентября по 1 октября бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. Цена за литр бензина Аи-92 уменьшилась на 0,4% и составила 51,41 руб., Аи-95 подешевел на 0,5% до 56,16 руб. Стоимость дизтоплива снизилась на 0,1% до 64,9 руб./л.