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Экономика / Бизнес

ФАС потребовала снизить стоимость топлива на заправках

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила письмо с призывом к снижению цен на топливо вертикально интегрированным и независимым АЗС. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций ФАС будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», – подчеркивается в сообщении.

Ведомство отметило, что уже возбудило шесть уголовных дел по признакам нарушения закона о защите конкуренции в пяти регионах. 

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Днем ранее ФАС сообщала о снижении цен на автомобильное топливо в сети независимых АЗС «Нефтьмагистраль». С 28 сентября стоимость бензина Аи-92 там уменьшилась на 2,36 руб. и составила 54,91 руб., Аи-95 – на 3,17 руб. до 59,92 руб., на дизель – на 2,4 руб до 65,79 руб.. 

Стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС в России снизилась впервые с весны. По данным Росстата, с 25 сентября по 1 октября бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. Цена за литр бензина Аи-92 уменьшилась на 0,4% и составила 51,41 руб., Аи-95 подешевел на 0,5% до 56,16 руб. Стоимость дизтоплива снизилась на 0,1% до 64,9 руб./л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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