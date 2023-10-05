Кабмин расширил возможности досудебного обжалования действий контрольных органов

В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что количество проверок бизнеса в России по итогам 2022 г. сократилось на 70% до 292 000. Этот рекордно низкий показатель обусловлен введением моратория на проверки и контрольно-надзорные мероприятия, отмечал Титов. Кроме того омбудсмен отметил, что ведомства стали чаще использовать предупреждения в общей доле наказаний. Показатель вырос с 22,49% до 41,7%.