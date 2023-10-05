Кабмин расширил возможности досудебного обжалования действий контрольных органов
Правительство РФ усовершенствовало для бизнеса использование инструмента досудебного обжалования действий контрольных органов через госуслуги. Мера направлена на снижение административной нагрузки на компании, сообщила пресс-служба правительства.
В кабмине пояснили, что ранее подать жалобу через подсистему досудебного обжалования можно было только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия. Теперь можно обжаловать предписание, выданное по итогам профилактического визита, указав учетный номер такого визита или номер предписания.
«Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени», – говорится в сообщении.
Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустным, будет опубликовано позднее. Кроме того, другим постановлением было закреплено продление ограничения на проверки и другие контрольные мероприятия в новых регионах до 2026 г.
В конце сентября Мишустин в видеообращении к участникам IV Всероссийского форума контрольных органов заявил, что для выполнения задачи по снижению административной нагрузки на российский бизнес контрольным органам необходимо активнее внедрять риск-ориентированный подход к проведению проверок. Премьер также отметил существенный рост числа профилактических визитов, причем их инициатором все чаще выступает сам бизнес. Глава правительства также высоко оценил результаты развития инструментов досудебного урегулирования.
В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что количество проверок бизнеса в России по итогам 2022 г. сократилось на 70% до 292 000. Этот рекордно низкий показатель обусловлен введением моратория на проверки и контрольно-надзорные мероприятия, отмечал Титов. Кроме того омбудсмен отметил, что ведомства стали чаще использовать предупреждения в общей доле наказаний. Показатель вырос с 22,49% до 41,7%.
Позднее президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне предложил отменить проверки не связанного с рисками для человека бизнеса. По итогам форума глава государства поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и МВД разработать законодательные поправки, которые освободят предпринимателей от административных штрафов со стороны сотрудников полиции, писали «Ведомости».