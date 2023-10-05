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СМИ: китайские Tecno и Realme планируют открыть магазины в России

Ведомости

Китайские производители электроники Tecno и Realme намерены открыть фирменные магазины в России в 2024 г., пишет «Коммерсантъ».

Директор по продажам бренда Tecno Виктор Колесниченко сообщил газете, что компания в первом полугодии следующего года планирует открыть несколько пилотных фирменных торговых точек. По его словам, такой шаг «позволит представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком». Сколько именно магазинов компания намерена открыть, он не уточнил.

О планах Realme открыть магазины бренда в России газете рассказали источники на рынке. Интерес компании подтвердили в «Марвел-дистрибуции», сам производитель отказался от комментариев. Открытие магазинов Realme в «Марвел-дистрибуции» рассматривают «с точки зрения дополнительного маркетингового продвижения».

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Другой китайский производитель Infinix в ближайшее время не имеет планов открывать фирменные магазины в России, так как бренду всего два года. Однако представитель вендора уточнил, что для компании «это вопрос перспективы нескольких лет развития».

В России уже есть официальные магазины других вендоров – Xiaomi, Samsung и Huawei.

По итогам первого полугодия средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла примерно до 25 000 руб. (на 32%), писали «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. В первую очередь цены выросли на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi. Руководитель GS Group Александр Сурков отметил, что китайские марки Realme, Xiaomi, Infinix постепенно пытаются заполнить нишу ушедших моделей Samsung и поставляют на российский рынок смартфоны «среднего и высокого ценового сегментов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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