СМИ: китайские Tecno и Realme планируют открыть магазины в России
Китайские производители электроники Tecno и Realme намерены открыть фирменные магазины в России в 2024 г., пишет «Коммерсантъ».
Директор по продажам бренда Tecno Виктор Колесниченко сообщил газете, что компания в первом полугодии следующего года планирует открыть несколько пилотных фирменных торговых точек. По его словам, такой шаг «позволит представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком». Сколько именно магазинов компания намерена открыть, он не уточнил.
О планах Realme открыть магазины бренда в России газете рассказали источники на рынке. Интерес компании подтвердили в «Марвел-дистрибуции», сам производитель отказался от комментариев. Открытие магазинов Realme в «Марвел-дистрибуции» рассматривают «с точки зрения дополнительного маркетингового продвижения».
Другой китайский производитель Infinix в ближайшее время не имеет планов открывать фирменные магазины в России, так как бренду всего два года. Однако представитель вендора уточнил, что для компании «это вопрос перспективы нескольких лет развития».
По итогам первого полугодия средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла примерно до 25 000 руб. (на 32%), писали «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. В первую очередь цены выросли на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi. Руководитель GS Group Александр Сурков отметил, что китайские марки Realme, Xiaomi, Infinix постепенно пытаются заполнить нишу ушедших моделей Samsung и поставляют на российский рынок смартфоны «среднего и высокого ценового сегментов».