СМИ: китайские Tecno и Realme планируют открыть магазины в России

Директор по продажам бренда Tecno Виктор Колесниченко сообщил газете, что компания в первом полугодии следующего года планирует открыть несколько пилотных фирменных торговых точек. По его словам, такой шаг «позволит представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком». Сколько именно магазинов компания намерена открыть, он не уточнил.