Суд арестовал активы российской структуры Adidas на 3,49 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства на счетах и имущество российской структуры Adidas в пределах 3,49 млрд руб., следует из определения суда.
Обеспечительные меры наложены в рамках иска оператора парка развлечений «Остров мечты» – ООО «Парк развлечений» к ООО «Адидас», поданного 9 октября. Истец требует взыскать с российского юрлица компании основной долг в 419,88 млн руб., неустойку в 1,69 млрд руб., убытки в 1,39 млрд руб. и проценты за каждый день просрочки.
Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.
Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 г. На конец прошлого года «Адидас» арендовал 153 помещения под магазины. В 2022 г. выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.
В июне представитель Adidas рассказывал «Ведомостям», что компания продолжает сворачивание российского бизнеса. Источники сообщали, что Adidas ведет переговоры о покупке российской сети с турецкой сетью FLO Retailing и ближневосточной Daher Group. Собеседник ожидали, что сделка может состояться к осени.