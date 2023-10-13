Суд арестовал активы российской структуры Adidas на 3,49 млрд рублей

Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 г. На конец прошлого года «Адидас» арендовал 153 помещения под магазины. В 2022 г. выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.