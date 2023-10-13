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Бизнес

Суд арестовал активы российской структуры Adidas на 3,49 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства на счетах и имущество российской структуры Adidas в пределах 3,49 млрд руб., следует из определения суда.

Обеспечительные меры наложены в рамках иска оператора парка развлечений «Остров мечты» – ООО «Парк развлечений» к ООО «Адидас», поданного 9 октября. Истец требует взыскать с российского юрлица компании основной долг в 419,88 млн руб., неустойку в 1,69 млрд руб., убытки в 1,39 млрд руб. и проценты за каждый день просрочки.

Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

Ранее по теме: FLO Retailing и Daher Group ведут переговоры о покупке российских магазинов Adidas

Adidas закрыл магазины в России в марте 2022 г. На конец прошлого года «Адидас» арендовал 153 помещения под магазины. В 2022 г. выручка российской структуры составила 24,97 млрд руб., упав на 55% год к году. В отчетности материнской компании за 2022 г. убытки от сворачивания российского бизнеса оцениваются примерно в 250 млн евро.

В июне представитель Adidas рассказывал «Ведомостям», что компания продолжает сворачивание российского бизнеса. Источники сообщали, что Adidas ведет переговоры о покупке российской сети с турецкой сетью FLO Retailing и ближневосточной Daher Group. Собеседник ожидали, что сделка может состояться к осени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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