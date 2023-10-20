ЦБ одобрил открытие филиалов Альфа-банка в Пекине и Шанхае

«Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае – в Шанхае, как бизнес столице, и Пекине, как политической столице. Нам Центральный банк, наш, российский, одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо», – рассказал Верхошинский в рамках форума «Сделано в России» (цитата по «РИА Новости»).