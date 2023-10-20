ЦБ одобрил открытие филиалов Альфа-банка в Пекине и Шанхае
Банк России одобрил Альфа-банку открытие двух филиалов в Китае, сообщил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.
«Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае – в Шанхае, как бизнес столице, и Пекине, как политической столице. Нам Центральный банк, наш, российский, одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо», – рассказал Верхошинский в рамках форума «Сделано в России» (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что регулятор подошел к этому вопросу «супер небюрократично», тем самым Альфа-банк сэкономил три месяца плановой процедуры. Теперь кредитная организация ожидает решения китайского регулятора, добавил Верхошинский.
О том, что Альфа-банк рассматривает возможность открыть в Китае филиал или представительство, председатель совета директоров банка Олег Сысуев рассказывал «Ведомостям» в июле. Он отмечал, что рассматриваются разные проекты, которые очень не похожи друг на друга, а их стоимость и длительность создания разнятся. Причиной для создания подконтрольной инфраструктуры в Китае Сысуев назвал запрос со стороны клиентов.
В сентябре Альфа-банк объявил, что совет директоров принял решение открыть полноценные филиалы в двух ключевых городах Китая и направит комплект документов в ЦБ.