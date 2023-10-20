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Бизнес

ЦБ одобрил открытие филиалов Альфа-банка в Пекине и Шанхае

Ведомости

Банк России одобрил Альфа-банку открытие двух филиалов в Китае, сообщил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.

«Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае – в Шанхае, как бизнес столице, и Пекине, как политической столице. Нам Центральный банк, наш, российский, одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо», – рассказал Верхошинский в рамках форума «Сделано в России» (цитата по «РИА Новости»).

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Он отметил, что регулятор подошел к этому вопросу «супер небюрократично», тем самым Альфа-банк сэкономил три месяца плановой процедуры. Теперь кредитная организация ожидает решения китайского регулятора, добавил Верхошинский.

О том, что Альфа-банк рассматривает возможность открыть в Китае филиал или представительство, председатель совета директоров банка Олег Сысуев рассказывал «Ведомостям» в июле. Он отмечал, что рассматриваются разные проекты, которые очень не похожи друг на друга, а их стоимость и длительность создания разнятся. Причиной для создания подконтрольной инфраструктуры в Китае Сысуев назвал запрос со стороны клиентов.

В сентябре Альфа-банк объявил, что совет директоров принял решение открыть полноценные филиалы в двух ключевых городах Китая и направит комплект документов в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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