«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета

ФАС заявила о жалобах абонентов «Билайна», МТС, Tele2 и «Мегафона» на введение платы за раздачу интернета с телефонов еще 25 августа. Позже в ФАС сообщили, что только в сентябре 2023 г. служба получила 186 жалоб абонентов сотовых операторов. «Билайн» сделал эту функцию платной в 2019 г., МТС – весной 2023 г. Представитель оператора тогда назвал это «вынужденной мерой, направленной на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, которая была неактуальной еще 5–10 лет назад».