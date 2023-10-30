«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета
В частности, «Мегафон» отменил взимание платы 23 октября, Tele2 перестанет брать плату за это с 22 ноября для новых абонентов и с 19 декабря – для действующих клиентов, а «Билайн» – до 1 декабря.
В то же время МТС, который также получил предупреждение ФАС, сообщил, что не видит ущемления интересов абонентов во взимании платы за раздачу интернет-трафика.
ФАС заявила о жалобах абонентов «Билайна», МТС, Tele2 и «Мегафона» на введение платы за раздачу интернета с телефонов еще 25 августа. Позже в ФАС сообщили, что только в сентябре 2023 г. служба получила 186 жалоб абонентов сотовых операторов. «Билайн» сделал эту функцию платной в 2019 г., МТС – весной 2023 г. Представитель оператора тогда назвал это «вынужденной мерой, направленной на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, которая была неактуальной еще 5–10 лет назад».
18 сентября стало известно, что «большой четверке» дали месяц на устранение нарушения. Если компании не отменят плату за раздачу интернета, то ведомство будет «вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства». Эксперты предупредили, что в случае неисполнения предупреждений ФАС будут возбуждены дела нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ. Если действия приведут к ограничению конкуренции, то для юрлиц могут действовать оборотные штрафы в размере до 15% от всей суммы выручки нарушителя.