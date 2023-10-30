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Бизнес

«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета

Ведомости

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 перестанут взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них – «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 – сообщили о готовности его исполнения», – сказано в сообщении.

В частности, «Мегафон» отменил взимание платы 23 октября, Tele2 перестанет брать плату за это с 22 ноября для новых абонентов и с 19 декабря – для действующих клиентов, а «Билайн» – до 1 декабря.

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В то же время МТС, который также получил предупреждение ФАС, сообщил, что не видит ущемления интересов абонентов во взимании платы за раздачу интернет-трафика.

ФАС заявила о жалобах абонентов «Билайна», МТС, Tele2 и «Мегафона» на введение платы за раздачу интернета с телефонов еще 25 августа. Позже в ФАС сообщили, что только в сентябре 2023 г. служба получила 186 жалоб абонентов сотовых операторов. «Билайн» сделал эту функцию платной в 2019 г., МТС – весной 2023 г. Представитель оператора тогда назвал это «вынужденной мерой, направленной на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, которая была неактуальной еще 5–10 лет назад».

18 сентября стало известно, что «большой четверке» дали месяц на устранение нарушения. Если компании не отменят плату за раздачу интернета, то ведомство будет «вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства». Эксперты предупредили, что в случае неисполнения предупреждений ФАС будут возбуждены дела нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ. Если действия приведут к ограничению конкуренции, то для юрлиц могут действовать оборотные штрафы в размере до 15% от всей суммы выручки нарушителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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