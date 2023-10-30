«Билайн» купил 13,21% разработчика решений для хранения данных

Platformcraft – облачная платформа для бизнеса, которая позволяет хранить контент любого типа, а также адаптировать его под разные устройства, говорится на сайте «Сколково». Компания является его резидентом с 2020 г. Согласно данным на сайте разработчика, функционал платформы подразумевает хранение резервных копий, архивов и документов, транскодирование видео и адаптацию его под любые устройства, хранение медиа в облаке, защиту от DDoS-атак обеспечение online-трансляций и др.