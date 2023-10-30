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Бизнес

«Билайн» купил 13,21% разработчика решений для хранения данных

Ведомости

Сотовый оператор «Билайн» приобрел долю в 13,21% Platformcraft – разработчика решений для хранения данных. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Стоимость сделки не раскрывается.

Целью «Билайна» является усиление позиции на рынке облачных решений и расширение портфеля продуктов, пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что в контур Beeline Cloud войдут объектное хранилище S3, работающие по модели on-premise инструменты (ПО и приложения устаналиваются на серверах компании), а также сервисы для хранения, обработки и распространения контента.

Гендиректор Beeline Cloud Олег Мотовилов отметил, что «Билайн» и Platformcraft сотрудничают с 2021 г. Запуск нового совместного проекта ожидается в начале 2024 г.

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Platformcraft – облачная платформа для бизнеса, которая позволяет хранить контент любого типа, а также адаптировать его под разные устройства, говорится на сайте «Сколково». Компания является его резидентом с 2020 г. Согласно данным на сайте разработчика, функционал платформы подразумевает хранение резервных копий, архивов и документов, транскодирование видео и адаптацию его под любые устройства, хранение медиа в облаке, защиту от DDoS-атак обеспечение online-трансляций и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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