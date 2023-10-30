Новым гендиректором «ИКС холдинга» стал Алексей Белов
Новым генеральным директором группы IT-компаний «ИКС Холдинг» стал Алексей Белов, который работает в компании с 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В новой для себя роли Алексей сосредоточится на организации корпоративного управления технологического холдинга. «ИКС холдинг» продолжит модель развития, заложенную Антоном Черепенниковым на базе принципов продуктовой и технологической синергии компаний группы при сохранении операционной самостоятельности», – сказано в сообщении.
Белов сменил на этом посту основателя Антона Черепенникова, который в июле этого года умер от остановки сердца в возрасте 40 лет. Начиная с 2022 г. Белов занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата генерального директора. До этого он возглавлял компанию-интегратор «Талмер», которая до 2022 г. входила в состав «Икс холдинга».
«Икс холдинг» был основан в 2018 г. В сентябре 2020 г. компания вошла в состав «Юэсэм телеком», подконтрольный бизнесмену Алишеру Усманову. В марте 2022 г. Черепенников выкупил компанию и вышел из состава USM.