Новым гендиректором «ИКС холдинга» стал Алексей Белов

Белов сменил на этом посту основателя Антона Черепенникова, который в июле этого года умер от остановки сердца в возрасте 40 лет. Начиная с 2022 г. Белов занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата генерального директора. До этого он возглавлял компанию-интегратор «Талмер», которая до 2022 г. входила в состав «Икс холдинга».