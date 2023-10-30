В Wildberries заявил о завершении проверки документов сотрудников СЦ «Белая дача»
Полиция завершила проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача», сообщила пресс-служба компании.
Пресс-служба уточнила, что специалисты уже вернулись на свои рабочие места. Для отгрузки и выгрузки товаров привлекли дополнительные силы работников логистического центра
О том, что полицейские проверяют документы у сотрудников Wildberries в СЦ «Белая дача» стало известно днем 30 октября. В компании подчеркнули, что руководство Wildberries содействует полиции, для того чтобы склад вернулся в нормальный режим работы как можно быстрее.