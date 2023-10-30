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Бизнес

В Wildberries заявил о завершении проверки документов сотрудников СЦ «Белая дача»

Ведомости

Полиция завершила проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача», сообщила пресс-служба компании.

Пресс-служба уточнила, что специалисты уже вернулись на свои рабочие места. Для отгрузки и выгрузки товаров привлекли дополнительные силы работников логистического центра

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О том, что полицейские проверяют документы у сотрудников Wildberries в СЦ «Белая дача» стало известно днем 30 октября. В компании подчеркнули, что руководство Wildberries содействует полиции, для того чтобы склад вернулся в нормальный режим работы как можно быстрее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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