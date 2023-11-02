Торговая комиссия США подала иск против Amazon за алгоритмы повышения цен

Представитель Amazon Тим Дойл в свою очередь рассказал, что комиссия «совершенно неверно характеризует» инструмент ценообразования, заверив, что компания остановила использование алгоритма несколько лет назад. Площадка начала использовать «проект Несси» в 2014 г., а к 2018 г. Amazon использовала его для установления цен на товары, которые покупатели просматривали более 400 млн раз, утверждает FTC.