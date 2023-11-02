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Бизнес

Торговая комиссия США подала иск против Amazon за алгоритмы повышения цен

Ведомости

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск против ритейлера Amazon за повышение цен с помощью «секретных алгоритмов», сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

Ведомство подало иск в сентябре, но детали стали известны после обнародования документа Окружным судом США в Сиэтле 2 ноября. По данным FTC, компания подняла цены более чем на $1 млрд.

Amazon, как уточнили в комиссии, создал «секретный внутренний алгоритм под кодовым названием «проект Несси». «Хотя проект сейчас приостановлен, Amazon может снова включить его в любое время. Amazon неоднократно рассматривала возможность его повторного включения – и нет никаких препятствий, мешающих компании сделать это», – приводит заявление FTC агентство.

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Представитель Amazon Тим Дойл в свою очередь рассказал, что комиссия «совершенно неверно характеризует» инструмент ценообразования, заверив, что компания остановила использование алгоритма несколько лет назад. Площадка начала использовать «проект Несси» в 2014 г., а к 2018 г. Amazon использовала его для установления цен на товары, которые покупатели просматривали более 400 млн раз, утверждает FTC. 

В январе Brand Finance Global 500 опубликовал доклад, согласно которому Amazon обогнал корпорацию Apple, став самым дорогим брендом в мире. При этом по итогам 2022 г. ритейлер потерял в стоимости порядка $51 млрд. 

Как уточняли аналитики, падение стоимости компании связано с увеличением сроков доставки и, как следствие, снижением уровня доверия к компании со стороны клиентов. Также падение стоимости компании могло быть вызвано снижением потребности в онлайн-магазинах на фоне снятия коронавирусных ограничений и возвращения к привычному образу жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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