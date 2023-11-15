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Бизнес

Генпрокуратура сообщила о внесении изменений в правила торговли Wildberries

Ведомости

Генеральная прокуратура России добилась от Wildberries изменения порядка 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Wildberries убрал правило об обязанности покупателя проверять качество товара при получении, датой возврата теперь считается момент отказа от него. Теперь маркетплейс может переносить доставку только при согласии покупателя, а потребитель имеет право отказаться от покупки, в том числе от «технически сложных устройств».

Кроме того, Wildberries сократил срок рассмотрения претензии о замене товара и начал тестировать функцию отмены заказа через личный кабинет. 

Также компании разрешили сохранить компенсацию расходов при возврате товара надлежащего качества в трех случаях: низкая доля выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки и наличие у товаров особенностей. К последним относится крупногабаритная, хрупкая продукция, а также подмененные товары недобросовестными покупателями. 

Генпрокуратура проверит законность новых комиссий Wildberries

С держателей карт Visa и Mastercard маркетплейс теперь взимает дополнительные 3%

12 октября генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries на законность введения комиссии в размере 3% за оплату товаров картами международных платежных систем Visa и Mastercard. В проверке также участвовали Роспотребнадзор и Банк России. На следующий день по итогам совещания в Генпрокуратуре маркетплейс отменил дополнительную комиссию и пообещал вернуть средства покупателям. На совещании также была затронута тема возврата товаров ненадлежащего качества, уточняли в компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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