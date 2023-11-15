Генпрокуратура сообщила о внесении изменений в правила торговли Wildberries

12 октября генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries на законность введения комиссии в размере 3% за оплату товаров картами международных платежных систем Visa и Mastercard. В проверке также участвовали Роспотребнадзор и Банк России. На следующий день по итогам совещания в Генпрокуратуре маркетплейс отменил дополнительную комиссию и пообещал вернуть средства покупателям. На совещании также была затронута тема возврата товаров ненадлежащего качества, уточняли в компании.