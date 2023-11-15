Генпрокуратура сообщила о внесении изменений в правила торговли Wildberries
Генеральная прокуратура России добилась от Wildberries изменения порядка 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Wildberries убрал правило об обязанности покупателя проверять качество товара при получении, датой возврата теперь считается момент отказа от него. Теперь маркетплейс может переносить доставку только при согласии покупателя, а потребитель имеет право отказаться от покупки, в том числе от «технически сложных устройств».
Кроме того, Wildberries сократил срок рассмотрения претензии о замене товара и начал тестировать функцию отмены заказа через личный кабинет.
Также компании разрешили сохранить компенсацию расходов при возврате товара надлежащего качества в трех случаях: низкая доля выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки и наличие у товаров особенностей. К последним относится крупногабаритная, хрупкая продукция, а также подмененные товары недобросовестными покупателями.
12 октября генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить Wildberries на законность введения комиссии в размере 3% за оплату товаров картами международных платежных систем Visa и Mastercard. В проверке также участвовали Роспотребнадзор и Банк России. На следующий день по итогам совещания в Генпрокуратуре маркетплейс отменил дополнительную комиссию и пообещал вернуть средства покупателям. На совещании также была затронута тема возврата товаров ненадлежащего качества, уточняли в компании.