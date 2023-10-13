Wildberries решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard
Маркетплейс Wildberries принял решение отменить дополнительную комиссию за покупки при оплате картами Visa и Mastercard, сообщает пресс-служба компании. Решение было принято по итогам совещания в Генеральной прокуратуре.
«По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Кроме того, Wildberries пообещал вернуть уплаченные в качестве комиссии средства покупателям.
Также в рамках совещания была затронута тема возврата товаров ненадлежащего качества. В сообщении отмечается, что плата за отказ от плохого товара не взимается, однако при отказе от качественной продукции будет удержана стоимость обратной отправки продавцу.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Изменения объяснили особенностями операционно-технологического процесса приема платежей.