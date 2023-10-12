Генпрокуратура проверит Wildberries из-за комиссий при оплате Visa и Mastercard
Генеральная прокуратура РФ проверит российский маркетплейс Wildberries по поручению главы ведомства Игоря Краснова после сообщений о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также платы за возврат товаров. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Проверка проходит с участием Роспотребнадзора и Банка России. Особое внимание обратят на обоснованность действий маркетплейса, соблюдение прав потребителей и отсутствие незаконных схем для извлечения излишних коммерческих доходов.
«При выявлении нарушений законов и фактов ущемления прав граждан будут приняты исчерпывающие меры реагирования», – подытожили в ведомстве.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Изменения объяснили особенностями операционно-технологического процесса приема платежей.