Генпрокуратура проверит Wildberries из-за комиссий при оплате Visa и Mastercard

Генеральная прокуратура РФ проверит российский маркетплейс Wildberries по поручению главы ведомства Игоря Краснова после сообщений о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также платы за возврат товаров. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.