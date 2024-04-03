Производитель водки «Царская» выкупит Тульский винокуренный завод
Тульское предприятие, по данным СПАРК, на 80% принадлежит Дмитрию Гительману. Корпорации развития Тульской области принадлежит еще 20%. По словам одного из собеседников издания, корпорация сохранит свою долю.
Как пояснил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, собственных мощностей Ladoga, активно развивающей новые категории, может быть недостаточно. Для производства разных видов ликеро-водочных изделий на одних и тех же линиях нужно тратить значительное время на чистку емкостей перед каждой категорией продукции. Эксперт уточнил, что для расширения производства может не быть территориальных возможностей. Он отметил, что с точки зрения логистики у тульского завода есть преимущества из-за выгодного расположения.
Дробиз подчеркнул, что стоимость завода зависит от того, останутся ли на нем контрактные бренды, которые приносят предприятию основную прибыль. По его словам, тульский завод является одним из самых современных в России и «стоит недешево». Эксперт также не исключил, что в ближайшие годы на рынке будет происходить «смена поколения», поскольку основные владельцы крупных предприятий достигают пожилого возраста и у них уже нет прежней энергии для ведения алкогольного бизнеса.
Инвестиционный банкир Илья Шумов оценил потенциальную стоимость бизнеса «Тульского винокуренного завода 1911» в 2,2–2,5 млрд руб. с учетом финансовых показателей за 2023 г. Исходя из мощности предприятия и потенциала роста бизнеса, реальная цифра может быть значительно выше, отметил он.
На рынке крепкого алкоголя сейчас наблюдается повышенная M&A-активность, которая обусловлена прежде всего потенциалом по замещению российскими производителями импортной продукции. В феврале на Мосбирже первичное публичное размещение провел калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», напоминает Шулов.
4 марта ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщил, что с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В Росалкогольтабакконтроле пояснили, что рост выпуска алкогольной продукции связан с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов. Также в ведомстве указали на активное замещение импортной продукции отечественными производителями. Там ожидают сохранения этой тенденции.
В конце февраля аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщала, что розничные продажи крепкого алкоголя в России в 2023 г. выросли на 3,6% до 7,2 л на душу населения, это максимум с 2017 г. В структуре продаж крепкого алкоголя свыше двух третей занимает водка, следует из данных службы. Ее потребление снизилось в 2023 г. на 0,2% до 5,3 л на человека. В то же время выросли продажи коньяка – на 10% до 1 л на человека.