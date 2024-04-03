Производитель водки «Царская» выкупит Тульский винокуренный завод

В конце февраля аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщала, что розничные продажи крепкого алкоголя в России в 2023 г. выросли на 3,6% до 7,2 л на душу населения, это максимум с 2017 г. В структуре продаж крепкого алкоголя свыше двух третей занимает водка, следует из данных службы. Ее потребление снизилось в 2023 г. на 0,2% до 5,3 л на человека. В то же время выросли продажи коньяка – на 10% до 1 л на человека.