РБК: «Ашан» ведет переговоры об аренде бывшей штаб-квартиры Henkel в Москве

Центральный офис «Ашана» расположен в бизнес-центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице на севере Москвы, он работает в штатном режиме, рассказал собеседник издания из компании. В феврале 2024 г. управляющая компания объекта «Nhood Россия» решила приступить к его реконструкции. Для проведения работ планируется временное закрытие офисных пространств в «Тройке», пояснили в компании.