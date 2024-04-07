РБК: «Ашан» ведет переговоры об аренде бывшей штаб-квартиры Henkel в Москве
По словам собеседников издания, сделка еще не закрыта, в настоящий момент стороны обсуждают детали возможного соглашения. Аренду бизнес-центра площадью около 7000 кв. м, рассматривают и другие компании, названия которых источники не раскрывают.
В пресс-службе «Ашана» уточнили, что компания действительно рассматривает варианты нового рабочего пространства. Окончательное решение о его местонахождении пока не было принято. У ретейлера есть и собственные помещения для комфортного размещения сотрудников, отметил представитель компании.
Центральный офис «Ашана» расположен в бизнес-центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице на севере Москвы, он работает в штатном режиме, рассказал собеседник издания из компании. В феврале 2024 г. управляющая компания объекта «Nhood Россия» решила приступить к его реконструкции. Для проведения работ планируется временное закрытие офисных пространств в «Тройке», пояснили в компании.
Выездная проверка межрайонной инспекции ФНС №1 по крупнейшим налогоплательщикам за 2020-2021 гг. была проведена в 2023 г. Доначисление в размере 180,9 млн руб., из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 млн руб., может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки.
Как отмечает РБК, в 2016 г. в домах членов семьи Мюлье, которым принадлежит французская группа Auchan, в Бельгии, Люксембурге и Рубе прошли обыски. Поводом стала жалоба одного из членов семьи, заподозрившего руководство компании в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Обвинения со стороны правоохранителей выдвинуты не были.
Помимо того, в сентябре 2022 г. торговые сети Carrefour и Auchan подозревались в налоговых махинациях в Италии на сумму 1,8 млрд евро.
«Ведомости» в начале марта писали, что группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России. Ceetrus входит во французскую группу Auchan.