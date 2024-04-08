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Лизингодатель «Ростеха» выиграл иск к Airbus Canada на 2,4 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») к Airbus Canada Limited Partnership на сумму 2,4 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

В феврале 2013 г. ИФК подписала соглашение с Bombardier о закупке 32 и опцион еще на 10 самолетов CSeries-300. В 2014 г. семь машин из опциона были переведены в твердый заказ. В августе 2016 г. сообщалось, что «Ильюшин финанс Ко.» сократила заказ самолетов CS300 у Bombardier с 32 до 20 судов.

«РИА Новости» уточняет, что в иске, поданном в ноябре 2023 г., было два требования – о расторжении договора и о возвращении аванса. На заседании в январе представитель истца сообщил, что речь идет о договоре на поставку 14 самолетов (каких именно – не уточнялось).

Аirbus Canada Limited Partnership – совместное предприятие Airbus и Bombardier, которое отвечает за разработку и производство узкофюзеляжных пассажирских самолетов Airbus A220. Контрольный пакет акций принадлежит Airbus SE, партнерами являются Bombardier и канадская Investissement Quebec.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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