Лизингодатель «Ростеха» выиграл иск к Airbus Canada на 2,4 млрд рублей

В феврале 2013 г. ИФК подписала соглашение с Bombardier о закупке 32 и опцион еще на 10 самолетов CSeries-300. В 2014 г. семь машин из опциона были переведены в твердый заказ. В августе 2016 г. сообщалось, что «Ильюшин финанс Ко.» сократила заказ самолетов CS300 у Bombardier с 32 до 20 судов.