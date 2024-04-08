Лизингодатель «Ростеха» выиграл иск к Airbus Canada на 2,4 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко.» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») к Airbus Canada Limited Partnership на сумму 2,4 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.
В феврале 2013 г. ИФК подписала соглашение с Bombardier о закупке 32 и опцион еще на 10 самолетов CSeries-300. В 2014 г. семь машин из опциона были переведены в твердый заказ. В августе 2016 г. сообщалось, что «Ильюшин финанс Ко.» сократила заказ самолетов CS300 у Bombardier с 32 до 20 судов.
Аirbus Canada Limited Partnership – совместное предприятие Airbus и Bombardier, которое отвечает за разработку и производство узкофюзеляжных пассажирских самолетов Airbus A220. Контрольный пакет акций принадлежит Airbus SE, партнерами являются Bombardier и канадская Investissement Quebec.