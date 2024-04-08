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Чистая прибыль «Атомэнергопрома» в 2023 году выросла на 60%

Ведомости

Чистая прибыль «Атомэнергопрома» – структуры «Росатома» – в 2023 г. выросла на 60% в годовом выражении и составила 251 млрд руб., следует из сообщения компании.

Чистая прибыль компании годом ранее составляла 155,14 млрд руб. Прибыль от продаж составила 647,6 млрд руб., что на 36,1% больше показателя 2022 г.

Консолидированная выручка «Атомэнергопрома» выросла за 2023 г. на 50,7% год к году и составила 2,128 трлн руб. Активы компании увеличились на 1,274 трлн руб., или 23,3%.

«Атомэнергопром» – интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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