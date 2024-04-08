Чистая прибыль «Атомэнергопрома» в 2023 году выросла на 60%
Чистая прибыль компании годом ранее составляла 155,14 млрд руб. Прибыль от продаж составила 647,6 млрд руб., что на 36,1% больше показателя 2022 г.
Консолидированная выручка «Атомэнергопрома» выросла за 2023 г. на 50,7% год к году и составила 2,128 трлн руб. Активы компании увеличились на 1,274 трлн руб., или 23,3%.
«Атомэнергопром» – интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.