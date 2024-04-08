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Путин поручил продумать вопрос создания автомобилестроительного кластера

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа подготовить предложения по созданию автомобилестроительного кластера. Информация об этом опубликована в перечне поручений на сайте Кремля.

Подготовкой предложений кабмину предстоит заняться при участии правительств Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей «с учетом действующих в данных субъектах Российской Федерации преференциальных режимов».

В марте «Ведомости» писали, что с 2025 г. в России запустят пул прорывных мегапроектов, главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. На совещании Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов. Он назвал четыре из них: «Станкостроение и робототехника», «Новые материалы и химия», «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые медицинские технологии».

По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с подготовкой пула проектов технологического суверенитета, в список также войдут: «Развитие беспилотной авиации» (фактически запущен с 2024 г.), «Развитие космической отрасли», «Атом и новые источники энергии», «Производство судов и судового оборудования», «Гражданская авиация», «Микроэлектроника», «Экономика данных», «Наука и университеты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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