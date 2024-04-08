Путин поручил продумать вопрос создания автомобилестроительного кластера

В марте «Ведомости» писали, что с 2025 г. в России запустят пул прорывных мегапроектов, главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. На совещании Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов. Он назвал четыре из них: «Станкостроение и робототехника», «Новые материалы и химия», «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые медицинские технологии».