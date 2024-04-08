Путин поручил продумать вопрос создания автомобилестроительного кластера
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа подготовить предложения по созданию автомобилестроительного кластера. Информация об этом опубликована в перечне поручений на сайте Кремля.
Подготовкой предложений кабмину предстоит заняться при участии правительств Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей «с учетом действующих в данных субъектах Российской Федерации преференциальных режимов».
В марте «Ведомости» писали, что с 2025 г. в России запустят пул прорывных мегапроектов, главной задачей которых станет оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. На совещании Путина с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что в правительстве сформировали перечень из 12 проектов. Он назвал четыре из них: «Станкостроение и робототехника», «Новые материалы и химия», «Обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые медицинские технологии».
По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с подготовкой пула проектов технологического суверенитета, в список также войдут: «Развитие беспилотной авиации» (фактически запущен с 2024 г.), «Развитие космической отрасли», «Атом и новые источники энергии», «Производство судов и судового оборудования», «Гражданская авиация», «Микроэлектроника», «Экономика данных», «Наука и университеты».