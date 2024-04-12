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Холдинг «Восток инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok

Ведомости

Инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» приобрел около 28% акций компании Ozon у Baring Vostok Private Equity Funds. Об этом сообщается на сайте маркетплейса.

«В результате сделки «Восток инвестиции» приобрел 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцию класса А, что составляет около 28% от общего количества акций компании», – говорится в сообщении Ozon.

Уточняется также, что команда специалистов в области инвестиций под руководством председателя совета директоров Ozon и бывшего старшего партнера Baring Vostok (BV) Елены Ивашенцевой владеет холдингом «Восток инвестиции» и контролирует его.

О том, что инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес, РБК со ссылкой на источники в инвестиционных кругах писал в декабре 2022 г. Планировалось, что основные активы BV будут разделены между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток инвестиции». Председателем холдинга «Восток инвестиции» стала Ивашенцева. Под ее управление должны были перейти ряд компаний, в том числе Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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