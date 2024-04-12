Холдинг «Восток инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok
Инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» приобрел около 28% акций компании Ozon у Baring Vostok Private Equity Funds. Об этом сообщается на сайте маркетплейса.
«В результате сделки «Восток инвестиции» приобрел 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцию класса А, что составляет около 28% от общего количества акций компании», – говорится в сообщении Ozon.
Уточняется также, что команда специалистов в области инвестиций под руководством председателя совета директоров Ozon и бывшего старшего партнера Baring Vostok (BV) Елены Ивашенцевой владеет холдингом «Восток инвестиции» и контролирует его.
О том, что инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес, РБК со ссылкой на источники в инвестиционных кругах писал в декабре 2022 г. Планировалось, что основные активы BV будут разделены между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток инвестиции». Председателем холдинга «Восток инвестиции» стала Ивашенцева. Под ее управление должны были перейти ряд компаний, в том числе Ozon.