Холдинг «Восток инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok

О том, что инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес, РБК со ссылкой на источники в инвестиционных кругах писал в декабре 2022 г. Планировалось, что основные активы BV будут разделены между двумя новыми управляющими компаниями — Baring Private Equity и «Восток инвестиции». Председателем холдинга «Восток инвестиции» стала Ивашенцева. Под ее управление должны были перейти ряд компаний, в том числе Ozon.